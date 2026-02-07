Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι – Βίντεο από το σημείο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026) στο Γαλάτσι, όπου δύο άνδρες δέχτηκαν επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων με μαχαίρι.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στην περιοχή του Γαλατσίου, όπου το ένα εκ των 2 θυμάτων, ένας 26χρονος εντοπίστηκε στην οδό Κουρτίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Και ο δεύτερος νεαρός, ηλικίας 30 ετών που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο.

Η ομάδα των 5 φέρεται να ρώτησε πρώτα το πρώτο «τι ομάδα είσαι;», ωστόσο πριν προλάβει να απαντήσει δέχτηκε μαχαιριά στο στήθος. Στη συνέχεια η ομάδα επιτέθηκε και σε άλλο νεαρό για το ίδιο κίνητρο, προκαλώντας του τραύμα στο γλουτό.

Οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο θύματα υποστήριξαν πως δεν έχουν σχέσεις με ομάδες ούτε έφεραν διακριτικά κάποιου συλλόγου.

Παράλληλα, σε ένα κάδο απορριμμάτων κοντά στην οδό Στεφανοπούλου βρέθηκε και ένα μαχαίρι το οποίο παρέλαβε η Αστυνομία.

Την έρευνα για το περιστατικό ανέλαβε το τμήμα Αθλητικής Βίας.