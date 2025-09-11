Ελλάδα

Δύο τροχαία με λεωφορεία και τραμ σε διάστημα 2 μηνών: Αίτια και ομοιότητες των συγκρούσεων σε Βούλα και Πειραιά με 77 τραυματίες

Οι δύο περιπτώσεις οδηγών ΜΜΜ που ένιωσαν αδιαθεσία μέσα σε διάστημα 2 μηνών, και προκάλεσαν τροχαία ατυχήματα και τραυματισμένους επιβάτες - Τι συνέβη στη σύγκρουση των 2 λεωφορείων και του λεωφορείου με τραμ
Σύγκρουση αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΑ με συρμό του τράμ στον Πειραιά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Κώστας Χάλκος

Μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα, στα οποία εμπλέκονταν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Αττικής. Κοινός παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις η αιτία και ο τρόπος των συγκρούσεων, καθώς αποδόθηκε στην αδιαθεσία των οδηγών.

Το πρώτο από τα τροχαία σημειώθηκε το στις 11:30 το πρωί της 4ης Ιουλίου του 2025 στην λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, Αττικής. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, με το ένα από αυτά να είναι σταθμευμένο σε στάση και το δεύτερο να πέφτει με ταχύτητα στο πίσω μέρος του.

Όπως κατέγραψαν οι άνδρες της τροχαίας η γυναίκας οδηγός του λεωφορείο που καρφώθηκε σε αυτό που ήταν σταματημένο ανέφερε ότι ζαλίστηκε και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος. Από τη σύγκρουση 47 άτομα τραυματίστηκαν με τους περισσότερους από αυτούς ελαφριά.

Το τροχαίο στην Βούλα που σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου
Το τροχαίο στην Βούλα που σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου

Το τροχαίο στην Βούλα που σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου

Το τροχαίο στην Βούλα που σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου

Το τροχαίο στην Βούλα που σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου

Το χθεσινό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 19:20 το απόγευμα μεταξύ αστικού λεωφορείου και συρμού του τραμ, σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Περίπου 30 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, εκ των οποίων οι 23 μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Θριάσιο, ΚΑΤ, ενώ ένα ανήλικο παιδί στο Παίδων Αγία Σοφία.

Και το χθεσινό περιστατικό έχει πολλές ομοιότητες με αυτό της Βούλας. Το όχημα των αστικών συγκοινωνιών ήταν σταματημένο στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά και το τραμ που έρχονταν από πίσω του, έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του τραμ μετά τη σύγκρουση βρέθηκε λιπόθυμος, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και ταχυπαλμία.

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΑ με συρμό του τράμ στον Πειραιά
Σύγκρουση αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΑ με συρμό του τράμ στον Πειραιά / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Σύγκρουση αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΑ με συρμό του τράμ στον Πειραιά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Ο οδηγός του τραμ ένιωσε μια αδιαθεσία, έπεσε πάνω στο BBC (σύστημα χειρισμού τραμ). Το όχημα έχει αυτόματη πέδηση, δηλαδή στο χειριστήριο κάθε 8 δευτερόλεπτα χτυπάμε τα δάχτυλά μας και έτσι καταλαβαίνει ότι ο οδηγός είναι εντάξει.

Λογικά όταν ένιωσε την αδιαθεσία, ενεργοποιήθηκαν τα αυτόματα φρένα. Σε εκείνο το σημείο ο οδηγός λιποθύμησε, μαύρισαν όλα, και έπεσε πάνω στον μοχλό έλξης και πέδησης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το λεωφορείο» λέει στο newsit.gr , ο Πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών της ΣΤΑΣΥ, Νίκος Τσακιρόπουλος.

Και συνεχίζοντας προσθέτει: «Ο οδηγός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ και κάνει προληπτικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί ότι είναι καλά. Δεν υπήρχαν σοβαρά τραυματίες, ενώ όλοι οι οδηγοί μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις, παρόλο που κάθε χρόνο περνάμε από ιατρικές εξετάσεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών – Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο
Με κοινό όραμα τη θωράκιση της υγείας στο νησί, με πνεύμα συνεργασίας και δράσης, η SEAJETS, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Δήμος Αλοννήσου ένωσαν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση μιας σημαντικής υγειονομικής δράσης
Στιγμιότυπο από οφθαλμολογική εξέταση κατά τη διάρκεια της δράσης
Εθνικός Χάρτης Δεδομένων ESG: Μια καινοτόμα πρωτοβουλία για την βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
Συγκεντρώνει, αναλύει και οπτικοποιεί έως σήμερα δεδομένα από 14.293 επιχειρήσεις από τις 13 περιφέρειες της χώρας καλύπτοντας 11 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Gov.gr : Νομικά πρόσωπα και πολίτες μπορούν να συνυπογράφουν έγγραφα μέσω μιας νέας υπηρεσίας
Η «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και «Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού»
Gov.gr : Νομικά πρόσωπα και πολίτες μπορούν να συνυπογράφουν έγγραφα μέσω μιας νέας υπηρεσίας
Newsit logo
Newsit logo