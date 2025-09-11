Δύο τροχαία με λεωφορεία και τραμ σε διάστημα 2 μηνών: Αίτια και ομοιότητες των συγκρούσεων σε Βούλα και Πειραιά με 77 τραυματίες

Μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα, στα οποία εμπλέκονταν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Αττικής. Κοινός παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις η αιτία και ο τρόπος των συγκρούσεων, καθώς αποδόθηκε στην αδιαθεσία των οδηγών.

Το πρώτο από τα τροχαία σημειώθηκε το στις 11:30 το πρωί της 4ης Ιουλίου του 2025 στην λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, Αττικής. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, με το ένα από αυτά να είναι σταθμευμένο σε στάση και το δεύτερο να πέφτει με ταχύτητα στο πίσω μέρος του.

Όπως κατέγραψαν οι άνδρες της τροχαίας η γυναίκας οδηγός του λεωφορείο που καρφώθηκε σε αυτό που ήταν σταματημένο ανέφερε ότι ζαλίστηκε και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος. Από τη σύγκρουση 47 άτομα τραυματίστηκαν με τους περισσότερους από αυτούς ελαφριά.

Το χθεσινό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 19:20 το απόγευμα μεταξύ αστικού λεωφορείου και συρμού του τραμ, σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Περίπου 30 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, εκ των οποίων οι 23 μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Θριάσιο, ΚΑΤ, ενώ ένα ανήλικο παιδί στο Παίδων Αγία Σοφία.

Και το χθεσινό περιστατικό έχει πολλές ομοιότητες με αυτό της Βούλας. Το όχημα των αστικών συγκοινωνιών ήταν σταματημένο στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά και το τραμ που έρχονταν από πίσω του, έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του τραμ μετά τη σύγκρουση βρέθηκε λιπόθυμος, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και ταχυπαλμία.

«Ο οδηγός του τραμ ένιωσε μια αδιαθεσία, έπεσε πάνω στο BBC (σύστημα χειρισμού τραμ). Το όχημα έχει αυτόματη πέδηση, δηλαδή στο χειριστήριο κάθε 8 δευτερόλεπτα χτυπάμε τα δάχτυλά μας και έτσι καταλαβαίνει ότι ο οδηγός είναι εντάξει.

Λογικά όταν ένιωσε την αδιαθεσία, ενεργοποιήθηκαν τα αυτόματα φρένα. Σε εκείνο το σημείο ο οδηγός λιποθύμησε, μαύρισαν όλα, και έπεσε πάνω στον μοχλό έλξης και πέδησης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το λεωφορείο» λέει στο newsit.gr , ο Πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών της ΣΤΑΣΥ, Νίκος Τσακιρόπουλος.

Και συνεχίζοντας προσθέτει: «Ο οδηγός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ και κάνει προληπτικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί ότι είναι καλά. Δεν υπήρχαν σοβαρά τραυματίες, ενώ όλοι οι οδηγοί μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις, παρόλο που κάθε χρόνο περνάμε από ιατρικές εξετάσεις».