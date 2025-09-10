Επιβάτης του τραμ από το τροχαίο στον Πειραιά, ήταν και στη σύγκρουση των λεωφορείων με τους 47 τραυματίες στη Βούλα

Μεγάλη αναταραχή επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (10.09.2025) στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ στον Πειραιά -επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη- με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 30 επιβατών.

Ένας από τους επιβάτες που έζησε τα όσα διαδραματίστηκαν κατά την πρόσκρουση του λεωφορείου με συρμό του τραμ σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, ήταν και ένας ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος σε δηλώσεις του υποστήριξε πως υπήρξε επιβάτης και στο σοβαρό τροχαίο στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν στη Βούλα.

Στο εν λόγω τροχαίο, τραυματίστηκαν 47 επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι που πήγαιναν στη θάλασσα.

«Λένε ότι ο μηχανοδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του. Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ», σημείωσε.

«Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» κατέληξε.

«Έκανε στάση το λεωφορείο, και είδα το τραμ να έρχεται πάνω του, ήρθαν τα ασθενοφόρα, η πυροσβεστική… Άρχισαν να βγαίνουν οι τραυματίες. Το τραμ έπεσε με δύναμη», είπε στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας.

«Το τράνταγμα ήταν πολύ δυνατό»

«Το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση και μόλις κατέβηκε μια κυρία και πριν προλάβει να κλείσει η πόρτα, ακούσαμε ένα μπαμ», περιγράφει στο newsit.gr μία επιβάτης που τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση.

«Κάποιοι έπεσαν κάτω, εγώ ευτυχώς καθόμουν και “συγκρούστηκα” με τον απέναντί μου. Όταν κατεβήκαμε είδαμε το τραμ, είχε μπει στη τζαμαρία του λεωφορείου. Το τράνταγμα ήταν πάρα πολύ δυνατό, κάποιοι έπεσαν κάτω, ευτυχώς ο οδηγός του λεωφορείου ήταν αρκετά ψύχραιμος, μας βοήθησε, κάλεσε αμέσως πυροσβεστική και αστυνομία», συνέχισε την περιγραφή της στο newsit.gr.

«Σοβαρός τραυματίας δεν υπήρξε, οι πιο πολλοί είχαν θέμα με το αυχένα τους», συμπλήρωσε και εξήγησε πως τα δικά της τραύματα ευτυχώς είναι επιφανειακά.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, από τους 30 ελαφρά τραυματίες -όλοι επιβάτες του λεωφορείου- έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, οι 15.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.