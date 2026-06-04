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Δύσκολες ώρες για την Πόπη Τσαπανίδου – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/868 (πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) - Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/903 (Κανονισμός για τη διαλειτουργική Ευρώπη) - Ηλεκτρονική εφαρμογή "my street" - Ρυθμίσεις για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης", Τρίτη 18 Μαρτίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Η Πόπη Τσαπανίδου / Eurokinissi
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Βαρύ πένθος για την Πόπη Τσαπανίδου που «έχασε» την μητέρα της, Μαρίνα, πριν από μερικές εβδομάδες. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, 41 μέρες μετά τον θάνατό της.

H κόρη της Πόπης Τσαπανίδου στην ανάρτησή της αναφέρει τις δύσκολες ώρες που περνά η οικογένειά τους τις τελευταίες ημέρες και έγραψε μεταξύ άλλων «41 μέρες χωρίς τη γιαγιακάρα μου, το Μαρινάκι μου».

Η ανάρτηση της κόρης της Πόπης Τσαπανίδου στα social media:

«Από μικρό παιδί, πάντα 1-2 μέρες πριν φύγω από τη Θεσσαλονίκη ξυπνούσα με μια λύπη ασήκωτη. Σήμερα ξύπνησα έτσι ακριβώς, και έφυγα- αυτή τη φορά κλείνοντας την πόρτα πίσω μου για πάντα. 41 μέρες χωρίς τη γιαγιακάρα μου, το Μαρινάκι μου.

Τι να πω για την δύναμη, την αστείρευτη αγάπη, τη στοργή και την δοτικότητα της. Για τις φαγητάρες της. Για τα πιο όμορφα φοιτητικά χρόνια με τη φροντίδα και την παρέα της. Για το πόσο cool, ανοιχτόμυαλη, στυλάτη και μοντέρνα ήταν. Για τη σοφία της. Για το χιούμορ της. Για την αξιοπρέπεια της. Για την ομορφιά της. Για την αρχοντιά της. Ήταν με διαφορά η καλύτερη γιαγιά του κόσμου.

Σύντομα κάποιοι άλλοι θα κάθονται στο μπαλκόνι που ξημεροβραδιαζόμασταν καπνίζοντας τις χαρές, τις λύπες, τους φόβους και τα όνειρα μας, και το Μαρινάκι μας μας έκανε παρέα πίνοντας την σοδίτσα της, και μας έκραζε για τα βρωμοτσίγαρα μας -και πότε θα το κόψουμε. Κάποιοι άλλοι θα μάθουν τους θορύβους αυτού του σπιτιού. Θα λένε σπίτι τους το σπίτι στο οποίο μπήκα νεογέννητο και βγήκα μαμά δύο παιδιών. Κάποιοι άλλοι θα χαιρετούν τους αγαπημένους μας γείτονες. Η γειτονιά μας δεν είναι πια η γειτονιά μας.

34 χρόνια, όλη μου η ζωή σε αυτούς τους τοίχους, που τώρα έγιναν μόνο τοίχοι πάλι, γιατί τα σπίτια τα κάνουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτούς είναι απλώς τούβλα και σοβάς. Ο παππούκας και η γιαγιακάρα μου θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στους τοίχους αυτού το κτιρίου, αλλά κυρίως μέσα μου.

Γιαγιακάρα μου, όσο και αν πονάω σήμερα που το άφησα πίσω μου, το σπιτικό μας έγινε απλώς ένα σπίτι χωρίς εσένα.

Η ανάρτηση της κόρης της Πόπης Τσαπανίδου
Η ανάρτηση της κόρης της Πόπης Τσαπανίδου

Δεν σε αγαπάω- σε λατρεύω, και μια μέρα θα τα πούμε πάλι. Καλά ταξίδια στο σύμπαν, εύχομαι να έχεις μόνο όμορφες περιπέτειες εκεί που ρέεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, η κόρη της Πόπης Τσαπανίδου.

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