Νέες ταυτότητες: Όλα τα βήματα που πρέπει να κάνετε μετά την έκδοσή τους – Πού χρειάζεται επικαιροποίηση στοιχείων

Παρελθόν για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμα και εντός της ζώνης Σένγκεν, αποτελούν πλέον οι παλιές – μπλε ταυτότητες καθώς από 3 Αυγούστου 2026 τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ 2019/1157).

Αρκετοί Έλληνες έχουν ήδη εκδώσει τις ψηφιακά αναβαθμισμένες ταυτότητες αν και ακόμα παρατηρείται μεγάλη αναμονή στα αστυνομικά τμήματα λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που επιθυμεί την αντικατάσταση τους μπλε ταυτοτήτων.

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Όσοι έχουν εκδώσει ήδη τη νέα ταυτότητα, θα πρέπει να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των στοιχείων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις ή προβλήματα στις συναλλαγές.

Αν και αρκετές δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω των διασυνδεδεμένων μητρώων, η αλλαγή στοιχείων δεν γίνεται παντού.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την αλλαγή των στοιχείων σας στα εξής: