Νέες ταυτότητες: Όλα τα βήματα που πρέπει να κάνετε μετά την έκδοσή τους – Πού χρειάζεται επικαιροποίηση στοιχείων

Παρελθόν για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμα και εντός της ζώνης Σένγκεν, αποτελούν πλέον οι παλιές – μπλε ταυτότητες καθώς από 3 Αυγούστου 2026 τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ 2019/1157).
Αρκετοί Έλληνες έχουν ήδη εκδώσει τις ψηφιακά αναβαθμισμένες ταυτότητες αν και ακόμα παρατηρείται μεγάλη αναμονή στα αστυνομικά τμήματα λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που επιθυμεί την αντικατάσταση τους μπλε ταυτοτήτων.
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Όσοι έχουν εκδώσει ήδη τη νέα ταυτότητα, θα πρέπει να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των στοιχείων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις ή προβλήματα στις συναλλαγές.
Αν και αρκετές δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω των διασυνδεδεμένων μητρώων, η αλλαγή στοιχείων δεν γίνεται παντού.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την αλλαγή των στοιχείων σας στα εξής:
- Τράπεζες: Ανανεώστε τα στοιχεία σας μέσω e-banking ή σε κατάστημα.
- Ασφαλιστικές εταιρείες: Ενημερώστε τα συμβόλαιά σας για αυτοκίνητο, υγεία, κατοικία ή ασφάλεια ζωής.
- Πάροχοι κινητής και Internet: Ανανεώστε τα στοιχεία ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με επίσκεψη σε κατάστημα.
- Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο – κυρίως αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.
- Εργοδότες: Καταθέστε φωτοαντίγραφο της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στο λογιστήριο.
- Εφαρμογές πληρωμών: Σε εφαρμογές τύπου Viva Wallet και Revolut, χρειάζεται να ανεβάσετε φωτογραφίες από τις δύο όψεις της νέας ταυτότητάς σας.