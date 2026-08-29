Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο εγχώριο κρούσμα στην Κρήτη – 63χρονη στη ΜΕΘ Ρεθύμνου

Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καθώς όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης.

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Θεσσαλονίκη: Έκτακτοι ψεκασμοί στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Όπως ενημερώνει με σημερινή του ανακοίνωση ο δήμος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις σε πάρκα, χώρους πρασίνου, σημεία με λιμνάζοντα νερά, καθώς και σε άλλες περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρώνονται πληθυσμοί κουνουπιών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η απόφαση για την εντατικοποίηση των ψεκασμών ελήφθη μετά την καταγραφή κρουσμάτων στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου από τον ΕΟΔΥ στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

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Η περίοδος που διανύουμε, έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ οι παρεμβάσεις στον δήμο αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι οι επιστήμονες να διαπιστώσουν ύφεση της κυκλοφορίας του ιού.

Για το θέμα ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης δήλωσε σχετικά ότι «Από την στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας δήμο, με συνέπεια ο ΕΟΔΥ να μας κατατάξει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας».