Ελλάδα

Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο εγχώριο κρούσμα στην Κρήτη – 63χρονη στη ΜΕΘ Ρεθύμνου

Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη γιατρό - Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο
ΚΟΙΝΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ
ΚΟΙΝΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ.ΜΑΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια 63χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καθώς όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η 63χρονη παρουσίασε συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση εντός του νησιού, καθώς η 63χρονη γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης.

Θεσσαλονίκη: Έκτακτοι ψεκασμοί στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Όπως ενημερώνει με σημερινή του ανακοίνωση ο δήμος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις σε πάρκα, χώρους πρασίνου, σημεία με λιμνάζοντα νερά, καθώς και σε άλλες περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρώνονται πληθυσμοί κουνουπιών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η απόφαση για την εντατικοποίηση των ψεκασμών ελήφθη μετά την καταγραφή κρουσμάτων στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου από τον ΕΟΔΥ στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η περίοδος που διανύουμε, έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ οι παρεμβάσεις στον δήμο αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι οι επιστήμονες να διαπιστώσουν ύφεση της κυκλοφορίας του ιού.

Για το θέμα ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης δήλωσε σχετικά ότι «Από την στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας δήμο, με συνέπεια ο ΕΟΔΥ να μας κατατάξει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
140
84
44
37
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δέσποινα Τσεχελίδου, η πρώην διαιτητής που αναζητά τα «φάουλ» και τις αντοχές του έρωτα μέσα από τη συγγραφή
Για πολλά χρόνια, με μια σφυρίχτρα έδινε φάουλ, έδειχνε κίτρινες και κόκκινες κάρτες και έγραφε πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο, τώρα γράφει μυθιστορήματα
Η Δέσποινα Τσεχελίδου
Newsit logo
Newsit logo