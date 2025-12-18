Έδεσσα: Νεκρή 68χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Απέραντος ο θρήνος στην Έδεσσα από τον τραγικό θάνατο μιας 68χρονης. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πολυκατοικίας στο χωριό Νησί του δήμου Έδεσσας. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τις φλόγες γύρω στις 1 παρά τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.12.2025) και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις προσπάθειές τους, η 68χρονη ανασύρθηκε από το φλεγόμενο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις της.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία στον δήμο Έδεσσας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 18, 2025

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σπίτι, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.