Έδεσσα: Νεκρή 68χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σπίτι, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής
Απέραντος ο θρήνος στην Έδεσσα από τον τραγικό θάνατο μιας 68χρονης. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πολυκατοικίας στο χωριό Νησί του δήμου Έδεσσας. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τις φλόγες γύρω στις 1 παρά τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.12.2025) και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Παρά τις προσπάθειές τους, η 68χρονη ανασύρθηκε από το φλεγόμενο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις της.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σπίτι, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

