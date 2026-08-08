Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντος μαρμελάδας – Πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού

Ανάκληση της μαρμελάδας φράουλα Bonne Maman σε συσκευασία «μερίδα» 30 γραμμαρίων, με Lot No K156
Βάζο με μαρμελάδα φράουλα
Βάζο με μαρμελάδα φράουλα / iStock
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Στην ανάκληση μαρμελάδας φράουλας προχώρησε ο ΕΦΕΤ σε συνεργασία με την ΕΛΓΕΚΑ, λόγω ενδεχόμενης ποιοτικής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο ΕΦΕΤ η παραγωγός εταιρεία «Andros» προχωρά στην προληπτική απόσυρση και ανάκληση της μαρμελάδας φράουλα Bonne Maman σε συσκευασία «μερίδα» 30 γραμμαρίων, με Lot No K156 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 30/06/2028.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παρτίδα, λόγω ενδεχόμενης ποιοτικής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε θραύση του γυάλινου περιέκτη.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν που αφορά στην προληπτική ανάκληση, καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς όπου θα τους παρέχεται η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

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