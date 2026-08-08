Τρεις συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στην Αττική – Πάνω από 90.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Τρεις συλλήψεις για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου, κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και skunk στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία. Ξεπερνά τα 90.000 ευρώ το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν από τη δράση τους οι κατηγορούμενοι.

Στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας συνέλαβαν τα τρία άτομα (49χρονος, 53χρονος και 48χρονη), οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσω της υδροπονικής μεθόδου (skunk), κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, ο 53χρονος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του να έχει εγκαταστήσει και για λογαριασμό των συγκατηγορούμενών του, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, διά της υδροπονικής μεθόδου, όπου καλλιεργούσε εντός γλαστρών 9 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ κατείχε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση:

– 7 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού,

– νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μικτού βάρους 28 γραμμαρίων και

νάιλον συσκευασία, περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, μικτού βάρους 690 γραμμαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν ο 49χρονος και η 48χρονη μέσα στο σπίτι τους, να κατέχουν από κοινού και για λογαριασμό του 53χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση:

– 3 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 810 γραμμαρίων,

– 4 γυάλινα δοχεία, περιέχοντα ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού καθαρού βάρους 465 γραμμαρίων,

– αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 15 γραμμαρίων και

– 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις είχαν εγκαταστήσει από κοινού σε ισόγειο διαμέρισμα και για λογαριασμό του 53χρονου εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, δια της υδροπονικής μεθόδου, πλήρως εξοπλισμένο με τεχνητό φωτισμό, δημιουργώντας τεχνητές συνθήκες για την ανάπτυξη φυτών, όπου καλλιεργούσαν εντός γλαστρών 58 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν επί τόπου.

Επίσης, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

– εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (ηλεκτρικές λάμπες, μετασχηματιστές, αφυγραντήρας, υγραντήρες, μετρητές οξύτητας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα κ.α.)

– πλήθος νάιλον συσκευασιών και

– 1.250 ευρώ.

Υπολογίζεται ότι, το όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), την προσδοκώμενη συγκομιδή αποσπασμάτων κάνναβης, το σύνολο των δενδρυλλίων και τη διακίνηση αυτών, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά από τις πωλήσεις των ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.