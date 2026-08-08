Ελλάδα

Καστοριά: Μεγαλόσωμη αρκούδα βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό

Είναι ένα ενήλικο αρσενικό ζώο 250-300 κιλών
Αρκούδα
Αρκούδα / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Ραφαήλ Γεωργιάδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγαλόσωμη αρκούδα βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα από πυροβολισμό, σε αγροτική παραποτάμια περιοχή του νομού Καστοριάς.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς ο οποίος βρήκε και την αρκούδα, βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και ήταν νεκρό εδώ και 4-5 μέρες.

«Είναι ένα ενήλικο αρσενικό ζώο, 250-300 κιλών το οποίο πυροβολήθηκε και το βρήκα σήμερα από τη μυρωδιά», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην παραποτάμια περιοχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης καμερών που έχει τοποθετήσει, με ερευνητική ομάδα, για την άγρια πανίδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
83
73
73
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μετέτρεψαν το Σαρακήνικο της Μήλου σε ελικοδρόμιο – «Πάρκαραν» το ελικόπτερο τους για να κάνουν μπάνιο
O χειριστής πάρκαρε ανενόχλητος το ελικόπτερο πάνω στα «σεληνιακά» πετρώματα της παραλίας και στη συνέχεια αποβίβασε τους επιβαίνοντες για να απολαύσουν τα καταγάλανα νερά
Μήλος: Μετέτρεψαν το Σαρακήνικο σε ελικοδρόμιο – «Πάρκαραν» το ελικόπτερο τους για να κάνουν μπάνιο
Φαρμακείο διακοπών: Όσα όσα πρέπει να περιλαμβάνει το κιτ για ασφαλείς εξορμήσεις
Το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα
Closeup female hand neatly placing medicament at domestic first aid kit top view. Storage organization in transparent plastic box drug, pill, syringe, bandage. Fast health help safety emergency supply
Τροχαίο Αθηνών – Σουνίου: Ο οδηγός παρέσυρε την μηχανή των αστυνομικών ενώ έκανε αναστροφή – Στο 401 ΣΝ οι δύο τραυματίες
Λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης υπάρχει κλειστή στροφή που περιορίζει την ορατότητα των οδηγών – Σε πιο σοβαρή κατάσταση ο ένας αστυνομικός τραυματίας – Πώς έγινε το τροχαίο
Τροχαίο Αθηνών – Σουνίου: Ο οδηγός παρέσυρε την μηχανή των αστυνομικών ενώ έκανε αναστροφή – Στο 401 ΣΝ οι δύο τραυματίες
8
Newsit logo
Newsit logo