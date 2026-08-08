Ελλάδα

Έξοδος Αυγούστου: Αδειάζει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη – Μαζικά φεύγουν οι εκδρομείς για τις καλοκαιρινές διακοπές τους

Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά - Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι των Χανίων - Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων στη Μουδανιών
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Αφήνουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και οι τελευταίοι αδειούχοι πριν το Δεκαπενταύγουστο. Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση στις εξόδους της πόλης καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (08.08.2026), αυξημένη είναι η ροή των αυτοκινήτων στα διόδια της Ελευσίνας, χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις από τους την έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Οι αναχωρήσεις των πλοίων πραγματοποιούνται διαδοχικά, με τους επιβάτες να φτάνουν από νωρίς στον χώρο του λιμανιού, φορτωμένοι με βαλίτσες και αποσκευές, με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Οι ουρές είναι μεγάλες, ενώ η εικόνα στους καταπέλτες των πλοίων αποτυπώνει το μέγεθος της καλοκαιρινής εξόδου. Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν λίγες ημέρες ξεκούρασης και διακοπών μακριά από την Αθήνα.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό, όπου τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες να αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις το 100%. Οι αποσκευές στοιβάζονται στους χώρους των λεωφορείων, καθώς οι ταξιδιώτες επιλέγουν τόσο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όσο και περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Από τον Κηφισό, οι ταξιδιώτες αναχωρούν προς κάθε γωνιά της χώρας, από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ λεωφορειακές γραμμές εξυπηρετούν και όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν προς δημοφιλή νησιά, όπως η Κεφαλονιά.

Πάνω από 56.000 αδειούχοι αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο για σήμερα (08.08.2026) από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο και Αργοσαρωνικό επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Μεγάλη και η κίνηση στη Θεσσαλονίκη

Στο «κόκκινο» βρίσκεται επίσης και η κίνηση στις εξόδους της Θεσσαλονίκης. Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων στη Μουδανιών, με τους εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πόλη με προορισμό τη Χαλκιδική.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται στα διόδια των Μαλγάρων. Η αυξημένη προσέλευση των ταξιδιωτών δημιουργεί κατά διαστήματα ουρές, με την κίνηση να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Η εικόνα αναμένεται να παραμείνει επιβαρυμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς χιλιάδες Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύονται το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ενώ πολλοί είναι και οι Βαλκάνιοι, που επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα για τις διακοπές τους.

Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι των Χανίων

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα Χανιά, όπου οι αφίξεις των πλοίων συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς. Οι ταξιδιώτες φτάνουν στην Κρήτη, έχοντας ως προορισμό τις παραλίες και τα χωριά του νησιού, ενώ η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

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