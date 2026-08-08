Ελλάδα

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Σίνδου – Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες

Στις 5 το απόγευμα η φωτιά βρισκόταν σε ύφεση
Φωτιά σε δασική έκταση
Φωτιά σε δασική έκταση / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (08.08.2026).

Στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη παίρνουν μέρος 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στις 5 μ.μ. η φωτιά βρισκόταν σε ύφεση.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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Ελλάδα
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