Εφιαλτικές στιγμές για 18χρονο στην Ηλιούπολη – Έξι ανήλικοι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

Θύμα αγρίου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 18χρονος στην πλατεία της 28ης Οκτωβρίου στην Ηλιούπολη όταν τον περικύκλωσαν έξι ανήλικοι οι οποίοι το χτύπησαν, κατέγραψαν τις πράξεις τους σε βίντεο και έκλεψαν από το θύμα ένα κινητό τηλέφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20:30 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (8/9/2025) όταν το 18χρονο αγόρι βρίσκονταν με τρεις φίλες του ηλικίας 15 ετών στην πλατεία της Ηλιούπολης. Ξαφνικά τους πλησίασε μια παρέα που αποτελούνταν από τρία αγόρια και τρία κορίτσια ηλικίας 15 και 16 ετών.

Τότε η μια από τις κοπέλες χαστούκισε τον 18χρονο και στη συνέχεια τα τρία αγόρια ξεκίνησαν να τον γρονθοκοπούν στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τον ρίξουν στο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τα άλλα δύο κορίτσια βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα όλα όσα διαδραματίζονταν, ενώ και οι τρεις 15χρονες έβριζαν το θύμα, ενώ απειλούσαν τις τρεις φίλες του 18χρονου για να μην καταγγείλουν το περιστατικό.

Μάλιστα όταν η παρέα των έξι έφυγε από το σημείο, ένα από τα αγόρια απέσπασε το κινητό του 18χρονου που βρίσκονταν πεσμένο στο έδαφος.

Το θύμα όταν επέστρεψε στο σπίτι του αισθάνθηκε αδιαθεσία και η μητέρα του τον μετέφερε στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμη ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού συνέβη στην Θεσσαλονίκη, με έναν 13χρονο να τραυματίζεται σοβαρά μετά από επίθεση που δέχτηκε από ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας 18χρονος.