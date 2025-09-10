Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 18χρονος που ξυλοκόπησε άγρια 13χρονο στις Συκιές

Σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση που δέχτηκε ένας 13χρονος σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, από ομάδα ατόμων, μεταξύ της οποίας και ένας 18χρονος που συνελήφθη.

Ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 18χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Μιλώντας στο newsit.gr ο πατέρας του ανήλικου είπε μεταξύ άλλων ότι το παιδί του έχει τρύπες στο κεφάλι και ότι του επιτέθηκαν 10 με 15 άτομα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 09.09.2025, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους του επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Οι γείτονες άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία.

Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 18χρονος κατηγορούμενους συνελήφθη μετά από αναζήτηση των αρχών, ενώ συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών.