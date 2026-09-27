Ελλάδα

Εφιάλτης για γυναίκα η επίσκεψη σε ινστιτούτο αισθητικής: Απέκτησε πρόβλημα στην όραση μετά από βλεφαροπλαστική

«Ο γιατρός με έκαψε τόσο βαθιά όπου μέχρι και σήμερα υποφέρω και δημιουργήθηκαν φλεγμονές με πύον» καταγγέλλει η γυναίκα
Η σοκαριστική εικόνα της γυναίκας μετά τη βλεφαροπλαστική
Η σοκαριστική εικόνα της γυναίκας μετά τη βλεφαροπλαστική
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για τα ινστιτούτα που πλασάρουν «πρωτοποριακές» και ιδιαίτερες φτηνές θεραπείες που μπορούν να προκαλέσουν πολλές παρενέργειες.

Μια γυναίκα σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στον ΣΚΑΪ που πήγε για δωρεάν θεραπεία καθαρισμού σε ένα ινστιτούτο και την έπεισαν να κάνει βλεφαροπλαστική, η οποία επηρέασε την όρασή της.

Ο γιατρός που είχε αναλάβει να της κάνει τη βλεφαροπλαστική δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, αλλά ήταν άνευ ειδικότητας.

«Εμένα με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνε ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής. Βρήκαν το τηλέφωνό μου, δεν ξέρω πώς, και με κάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό. Με καλούσαν επανειλημμένα, εγώ εξηγούσα ότι εκείνη τη χρονική περίοδο δεν μπορούσα να πάω στον χώρο. Τελικά πήγα, και με έπεισαν να κάνω μια αναίμακτη βλεφαροπλαστική για τους μαύρους κύκλους», ήταν η γυναίκα.

Όπως επισημαίνει στην είσοδο το ινστιτούτο αυτό έγραφε πως είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής. «Συνάντησα μια κυρία που μού συστήνεται ως υπεύθυνη, μου γνωρίζει τον γιατρό και με πείθουν να κάνω αυτή την αναίμακτη βλεβαροπλαστική. Ο γιατρός μου συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός. Εγώ, προκειμένου να διασταυρώσω τις πληροφορίες ότι είναι όντως πλαστικός χειρουργός, τον ρώτησα πού δουλεύει. Μου είπε το όνομα του δημόσιου νοσοκομείου. Υπήρχε το όνομά του στο δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι πλαστικός, αλλά υπήρχε το όνομά του. Οπότε εγώ πείστηκα 100% πως είναι ασφαλές».

Η γυναίκα περιέγραψε την έπεισαν να μπει στη διαδικασία της βλεφαροπλαστική. «Μου έλεγαν πως χρειάζομαι οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο τρόπος που σε πείθουν είναι περίτεχνος, είναι πολύ ευγενικοί, μου τα εξήγησε όλα αναλυτικά και ακουγόντουσαν ιατρικά ορθά».

Η απόφασή της αυτή υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση με λέιζερ μετατράπηκε σε εφιάλτη τον οποίο βιώνει εδώ και δύο χρόνια. «Η διαδικασία έγινε με αναισθητική ένεση, με ξυλοκαΐνη, και ο γιατρός όπως αποδείχτηκε στην πορεία με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Μου δημιουργήθηκαν φλεγμονές, με πύον και αφόρητος πόνος. Τα εγκαύματα ήταν πάρα πολύ βαθιά. Και μέχρι και σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση, δεν μπορώ να δουλέψω όπως δούλευα. Και η εμφάνισή μου δεν είναι όπως ήταν αλλά το κυρίαρχο πρόβλημά μου είναι η όραση».

Η γυναίκα πάντως προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία…  «Διαπιστώθηκε από τον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης πως ο κύριος αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός», κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
135
125
117
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Σπαράζει» φίλη των τεσσάρων τουριστών που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στην Πλάκα - «Είναι μια μεγάλη τραγωδία»
«Και οι 4 είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ - Πολύ ευγενικοί, πολύ έξυπνοι, καλοί άνθρωποι, πάντα προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους άλλους», τονίζει φίλη των τουριστών
Η Φλορίντα και ο Ίαν που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα
Έκρηξη στην Πλάκα: Συγγενείς των θυμάτων βγάζουν φωτογραφίες το σημείο της τραγωδίας – «Η Έρις ήταν 3 μηνών έγκυος, οι σοροί τους είναι σε κακή κατάσταση»
«Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σοροί τους. Θα έρθουν κι άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση» λέει στο newsit.gr συγγενής των Αμερικανών τουριστών
Οι τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα
11
Πέθανε η ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Γλυκιά Συμμορία»
Η μακρά πορεία της στην Τέχνη δεν έχει να επιδείξει μόνο τα θεατρικά και θεατρικά της κατορθώματα, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει περγαμηνές στην ποίηση, το θέατρο, το διήγημα και το μυθιστόρημα
Η Δέσποινα Τομαζάνη στη «Γλυκιά Συμμορία»
Απέλυσαν όσους κατέθεσαν για την οσμή στη «Βιολάντα» - Τι καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων στην έφεση κατά της αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη
«Υφίσταται ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν εργαζόμενοι στον ανακριτή» λένε οι συγγενείς των θυμάτων
Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα 135
Newsit logo
Newsit logo