Πέθανε η ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Γλυκιά Συμμορία»

Έφυγε από τη ζωή χθες Σάββατο (26.9.26) η ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη, έπειτα από διήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθηνάς μετά από πνευμονικό οίδημα.

Η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Γλυκιά Συμμορία» του 1983 σε σενάριο και σκηνοθεσία του αείμνηστου Νίκου Νικολαϊδη, με τους επίσης αείμνηστους Τάκη Μόσχο, Τάκη Σπυριδάκη, Κωνσταντίνο Τζούμα και τους Άλκη Παναγιωτίδη, Χάρη Ρώμα, Σπύρο Μπιμπίλα και άλλους.

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Η Δέσποινα Τομαζάνη, γεννήθηκε στη Χίο την 1η Ιουνίου του 1945, με καταγωγή από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας και τα Κοτύωρα . Σπούδασε θέατρο στη Αθήνα, κινηματογράφο και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, χορό και παντομίμα στην Ακαδημία Μπαλέτου της Στοκχόλμης.

Στη σκηνή βγήκε από τα 18 χρόνια, παίζοντας σε ελληνικά και γαλλικά θέατρα, αλλά και με ρόλους στον ελληνικό, σουηδικό, αμερικανικό και γαλλικό κινηματογράφο.

Η μακρά πορεία της στην Τέχνη δεν έχει να επιδείξει μόνο τα θεατρικά και θεατρικά της κατορθώματα, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει περγαμηνές στην ποίηση, το θέατρο, το διήγημα και το μυθιστόρημα.

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Πολλά από τα έργα της έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, γερμανικά, τουρκικά, αγγλικά και ιταλικά. Μάλιστα το στερνό της βιβλίο “Το βιβλίο που δεν γράφτηκε” είναι ένα ιστορικό αφήγημα με την πλοκή του να ξετυλίγεται στη γενέτειρά της κι αφορά τον Χιώτη ήρωα της επανάστασης Αντώνη Μπουρνιά.

Στο 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών χωρών η Τομαζάνη βραβεύτηκε με το βραβείο ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία “L’ ombre de la terre” του Tajeb Louichi.

Οι ταινίες που έπαιξε είναι:

-“Μουντστώντ (Αντίσταση)” του Πέτερ Βέστερ

-“Aμαλα-Κάμαλα” του Μπενκτ Λαγκερκβιστ

-“Ντον Ζουάν” του Ροζέ Βαντίμ

-“Περιπλάνηση” του Χρ. Χριστοφή

-“Γλυκιά Συμμορία” του Νικ. Νικολαΐδη

-“Φωτογραφία” του Νικ. Παπατάκη

-“Τέλος Εποχής” του Αντ. Κόκκινου κ.ά.

Παράλληλα, έγραψε τους διαλόγους, έπαιξε και συνεργάστηκε στο σενάριο της σουηδικής ταινίας “Με λένε Στέλιο, βραβείο Κριτικών Φεστιβάλ Βενετίας 1973.

Διετέλεσε βοηθός του σκηνοθέτη Johan Bergestrole, ενώ συνεργάστηκε με τον Αλέξη Δαμιανό στον θρυλικό “Ηνίοχο”.

Υπήρξε συν-σεναριογράφος στην ταινία του Γ. Πανουσόπουλου “Ελεύθερη Κατάδυση”, ​κι υπέγραψε το σενάριο της ταινίας “Το φως που σβήνει “του Β. Ντούρου.

Για την τηλεόραση έγραψε τα σενάρια: “Μέντιουμ” και “Το Φύλλο, το Πηγάδι και τ’ Αγγέλιασμα”, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού.

Στην τηλεόραση ερμήνευσε ρόλους στα: “Φάκελος Αμαζών”, “Γκάστερμπάιντερ”, “Ομίχλη”, “Μέντιουμ”, “Το φύλλο” κ.ά.

Το ίδιο πλούσια υπήρξε κι η πορεία της στο θέατρο:

Έπαιξε “Ηλέκτρα” στο Ηρώδειο, στο Τάουν Χολ της Νέας Υόρκης, στο Τόκιο και αλλού.

Στο Γαλλικό Θέατρο συμμετείχε στο “Η Αρραβωνιαστικιά του Νερού” του Ταχάρ Μπεν Ζελλούν. Την “Περσεφόνη” του Ρίτσου σε σκηνοθεσία Ζακ Λακαριέρ κ.ά. Σκηνοθέτησε τα έργα: “O Μπαμπάς ο Πόλεμος” του Ιακ. Καμπανέλλη, “Χιώτικο Παραμύθι” της Δ. Τομαζάνη, “Χιροσίμα Αγάπη μου” της Ντυράς, “Ίντα” της Δ. Τομαζάνη κ.α.

Παράλληλα διακρίθηκε κι ως συγγραφέας, εκδίδοντας τα βιβλία :

Το Αμίλητο Νερό, Καστανιώτης 1985

Χιώτικο Παραμύθι (θέατρο), 1987

Το Καφενείο των Ψεμάτων, Καστανιώτης 1989

Φωτιά μέσα στο Νερό, Καστανιώτης 1989

Ιντα, Δωδώνη 1991

Εξ αιτίας του αινίγματος, Καστανιώτης 2000

Θηλυκό Νόμισμα, Καστανιώτης 2001

Εκτός, Δικτύου, Εκδ. ‘Αλφα Πι 2004

Το βιβλίο που δεν γράφτηκε, Απόπειρα, 2026