Ελλάδα

Εύβοια: Απεγκλωβισμός δύο ατόμων από αυτοκίνητο στα Πολιτικά εξαιτίας της κακοκαιρίας

Τα δύο άτομα είχαν εγκλωβιστεί με το αυτοκίνητό τους στις λάσπες, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα λόγω της έντονης βροχόπτωσης
Πλημύρισαν δρόμοι από τις έντονες βροχοπτώσεις στα Πολιτικά Ευβοίας
Πλημύρισαν δρόμοι από τις έντονες βροχοπτώσεις στα Πολιτικά Ευβοίας / evima.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η κακοκαιρία που «χτυπά» την Εύβοια από το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον απεγκλωβισμό μίας γυναίκας και ενός άνδρα από αυτοκίνητο στα Πολιτικά λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική κλήθηκε σήμερα, περίπου στις 03:45, για παροχή βοήθειας σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το αυτοκίνητό τους στις λάσπες, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας 55 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών.

Οι πυροσβέστες αφού τους προσέγγισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, στην περιοχή Καμαρίτσα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (27.09.2026), λίγο μετά τις 05:00.

Η κατάσταση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
125
111
108
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε η ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Γλυκιά Συμμορία»
Η μακρά πορεία της στην Τέχνη δεν έχει να επιδείξει μόνο τα θεατρικά και θεατρικά της κατορθώματα, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει περγαμηνές στην ποίηση, το θέατρο, το διήγημα και το μυθιστόρημα
Η Δέσποινα Τομαζάνη στη «Γλυκιά Συμμορία»
Απέλυσαν όσους κατέθεσαν για την οσμή στη «Βιολάντα» - Τι καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων στην έφεση κατά της αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη
«Υφίσταται ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν εργαζόμενοι στον ανακριτή» λένε οι συγγενείς των θυμάτων
Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα 51
Μετρό: Μετρό: Κλείνουν δυόμισι ώρες νωρίτερα οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι»
Ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε προσωρινή λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τη λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω»
μετρο
Εφιαλτική νύχτα στην Εύβοια που «κόπηκε» στα δύο από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια, ζημιές σε δρόμους
Η κατάσταση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά
Κακοκαιρία στην Εύβοια
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
18
Newsit logo
Newsit logo