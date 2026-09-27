Εύβοια: Απεγκλωβισμός δύο ατόμων από αυτοκίνητο στα Πολιτικά εξαιτίας της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία που «χτυπά» την Εύβοια από το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον απεγκλωβισμό μίας γυναίκας και ενός άνδρα από αυτοκίνητο στα Πολιτικά λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική κλήθηκε σήμερα, περίπου στις 03:45, για παροχή βοήθειας σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το αυτοκίνητό τους στις λάσπες, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Εύβοια.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας 55 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών.

Οι πυροσβέστες αφού τους προσέγγισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, στην περιοχή Καμαρίτσα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (27.09.2026), λίγο μετά τις 05:00.

Η κατάσταση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά.