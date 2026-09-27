Φθιώτιδα: 22 χρόνια από την τραγωδία στο Πέταλο του Μαλιακού – Επτά νεκροί μαθητές στο τροχαίο που συγκλόνισε το πανελλήνιο

«Μαύρη» επέτειος η 27η Σεπτεμβρίου στη Φθιώτιδα και στο πανελλήνιο καθώς συμπληρώνονται 22 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στο Πέταλο του Μαλιακού, όταν η άσφαλτος βάφτηκε με το αίμα επτά μαθητών. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί οι Μπουραζέλης Χρήστος, Λίτσιου Αικατερίνη, Καλύβα Στεφανία, Τέλλιος Κωνσταντίνος, Σαράφη Ευγενία, Οικονομούλας Απόστολος και Καματσέλος Ιωάννης.

Το τροχαίο δυστύχημα στη Φθιώτιδα αποτέλεσε ένα από τα πιο πολύνεκρα και σοκαριστικά δυστυχήματα που γνώρισε ποτέ η χώρα. Ήταν πρωί της Δευτέρας, λίγο πριν τις 10:00, όταν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων που μετέφερε 37 μαθητές και 4 καθηγητές της Α’ Τάξης του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων, στην Αθήνα για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα στο ύψος του Ασπρονερίου, στο διαβόητο τότε «Πέταλο του Μαλιακού».

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Το χρονικό της τραγωδίας

Στο 173ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα στο Ασπρονέρια, σημειώθηκε το τρομερό δυστύχημα. Νταλίκα, που μετέφερε υαλοπίνακες και κινούνταν προς Θεσσαλονίκη, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας λόγω μετατόπισης του φορτίου της και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο που μετέφερε τους άτυχους μαθητές.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και από όσα διηγήθηκαν οι συμμαθητές των άτυχων νεαρών που σκοτώθηκαν και επέβαιναν σε προπορευόμενο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, η νταλίκα με οδηγό 60χρονο, είχε διανύσει πορεία περίπου 20 μέτρων στις αριστερές ρόδες και μετά ο οδηγός της έχασε τελείως τον έλεγχο του οχήματος.

Το λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε 21χρονος χωρίς να έχει το δικαίωμα λόγω ηλικίας σύμφωνα με τον ΚΟΚ – επιτρεπόταν να οδηγεί σε τοπικά δρομολόγια έως απόσταση 50 χιλιομέτρων από την έδρα του οχήματος – από τη σφοδρή σύγκρουση ανατράπηκε και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι, με τραγικό απολογισμό επτά νεκροί μαθητές, τρεις σοβαρά τραυματίες και άλλοι 27 που χρειάστηκαν επίσης νοσηλεία ή πρώτες βοήθειες.