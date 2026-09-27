Βιολάντα: Απέλυσαν όσους κατέθεσαν για την οσμή στο εργοστάσιο – Τι καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων στην έφεση κατά της αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη

Απόλυση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», πριν τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου και είχαν καταθέσει στις Αρχές, καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη της νύχτας της 26ης Ιανουαρίου 2026 στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης εισέρχεται σε μια νέα, κρίσιμη φάση, υπό το βάρος σοβαρών καταγγελιών για πιέσεις και απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή υγραερίου και είχαν καταθέσει στις Αρχές.

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Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, με περιοριστικούς όρους προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες κατέθεσαν έφεση κατά του βουλεύματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Real News», η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που έχασε τη ζωή της από την έκρηξη, προχώρησε μέσω του δικηγόρου της στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκισης και την επιστροφή του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στη φυλακή.

Στο υπόμνημα η οικογένεια της εργαζόμενης καταγγέλλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλοίωσης των δεδομένων του χώρου, προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνωμόνων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση τεσσάρων υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που, κατά την οικογένεια, θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης.