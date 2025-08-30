Εφιάλτης για μια 25χρονη: Καταγγέλλει τον 23χρονο σύντροφό της πως την χτυπούσε και την εξέδιδε

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια 25χρονη στα χέρια του 23χρονου συντρόφου της καθώς τον κατήγγειλε στην Άμεση Δράση για ξυλοδαρμό και πως την εξέδιδε χωρίς την θέλησή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ η 25χρονη κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου ζητώντας βοήθεια και κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό καθώς και πως την εξέδιδε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με κλείδωσε στο σπίτι και έφυγε, νωρίτερα με χτύπησε, με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ακόμη υποστήριξε πως από τον Δεκέμβριο του 2024 ο 23χρονος σύντροφός της μαζί με ακόμα έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε site και να ανεβάζει βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Ακόμη πως την ανάγκαζαν να πραγματοποιεί ραντεβού με πελάτες σε όλη την Ελλάδα, να πληρώνεται από αυτούς και στη συνέχεια να παραδίδει τα χρήματα στους δύο άνδρες.

Παράλληλα η 25χρονη είπε πως ένα άτομο βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές στιγμές που είχε με τον 23χρονο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας έπειτα από σχετικά εντάλματα προχώρησαν στις συλλήψεις του 23χρονου και του 33χρονου, με τον πρώτο να έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος και τον δεύτερο να έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.