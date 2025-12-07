«Εφικτή» μία συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα λέει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι πια εκτός συζήτησης.

Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Sunday Times, ο πρώην Βρετανός υπουργός Οικονομικών και νυν πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνωρίζει ότι το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει «το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια», ωστόσο δηλώνει ότι διατηρεί την αισιοδοξία του για μια πιθανή λύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όσμπορν σημειώνει ότι μια λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσοχή και ταπεινότητα: «Πρέπει να είσαι ταπεινός όταν έρχεσαι και λες πως θα λύσεις ένα τόσο παλιό ζήτημα», εξηγεί. Παρ’ όλα αυτά, λέει πως πιστεύει ότι υπάρχει χώρος συνεννόησης, αρκεί όλες οι πλευρές να προσεγγίσουν το θέμα «με ανοιχτό μυαλό».

Προς έναν πρωτοφανή συμβιβασμό ανάμεσα στο Λονδίνο και την Αθήνα;

Κατά τον ίδιο, είναι δυνατόν να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιεί «τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους» αλλά και τις νομικές υποχρεώσεις του Βρετανικού Μουσείου. Μια προοπτική που, εφόσον υλοποιηθεί, θα μπορούσε —όπως υποστηρίζει ο Όσμπορν— να οδηγήσει σε ενισχυμένες πολιτιστικές ανταλλαγές: «Αν το καταφέρουμε, θα έχουμε εδώ κάποια εξαιρετικά αντικείμενα», σημειώνει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμοιβαίοι δανεισμοί έργων τέχνης θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας μελλοντικής συμφωνίας.

Η δήλωσή του αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το μέλλον των Γλυπτών του Παρθενώνα, σε μια περίοδο όπου οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και την Αθήνα φαίνεται να αποκτούν νέα δυναμική.

Ολόκληρη η απάντησή του Τζορτζ Όσμπορν στην συνέντευξή του στους Sunday Times:

«Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου τα τελευταία 200 χρόνια. Γι’ αυτό πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Εξακολουθώ όμως να είμαι αρκετά αισιόδοξος. Αν όλοι προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει ένα σημείο προσέγγισης που ικανοποιεί τόσο τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους όσο και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Κι αν το καταφέρουμε, θα έχουμε εδώ μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται».