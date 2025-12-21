Έφοδος της Αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους – Μια σύλληψη

Επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, καθώς τους είχε επιτραπεί η είσοδος και τους είχε χορηγηθεί αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 23χρονος υπεύθυνος του μαγαζιού.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι επτά ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21-12-2025), ειδική εξόρμηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος -7- ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.