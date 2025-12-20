Ελλάδα

Έφοδος του ελληνικού FBI σε στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα: Συνελήφθησαν 5, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Κατασχέθηκαν, 5.450 ευρώ, κάμερες, αντίγραφα ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων τρίτων προσώπων και σημειώσεις
Έφοδος του ελληνικού FBI σε στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα: Συνελήφθησαν 5, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Έφοδο σε 2 στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα, έκανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) το ελληνικό FBI συλλαμβάνοντας 5 άτομα που κατηγορούνται ότι προήγαγαν στην πορνεία αλλοδαπές γυναίκες και εκμεταλλεύονταν τα έσοδά τους.

Η επιχείρηση έγινε μετά από πληροφορίες της ΕΛΑΣ για τα στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα όπου γυναίκες, με την πρόσχημα ατομικού χορού, προσέγγιζαν πελάτες και τους ζητούσαν να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με το αζημίωτο, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Οι συλληφθέντες πιάστηκαν στα «δίχτυα» του ελληνικού FBI καθώς αστυνομικοί που παρίσταναν τους «πελάτες» τους έδωσαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

stripshow efodos

stripshow efodos

Συνολικά 45 γυναίκες και 3 άνδρες διαφόρων υπηκοοτήτων, μεταφέρθηκαν στην έδρα της ΔΑΟΕ προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να είναι θύματα εμπορίας. Τους παρασχέθηκε βοήθεια και προστασία. Επιπλέον, ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

stripshow efodos

stripshow efodos

stripshow efodosΑπό την έρευνα αποδείχθηκε μάλιστα η διασύνδεση των 2 καταστημάτων. Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου καταστήματος.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5.450 ευρώ, κάμερες, καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης χώρων, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων τρίτων προσώπων, σημειώσεις και έγγραφα καταστήματος, καθώς και κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
237
234
102
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπαρχιπυροσβέστης «πιάστηκε» για διακίνηση ναρκωτικών – Πουλούσε την κοκαΐνη 50 ευρώ το γραμμάριο
Βασικός του προμηθευτής ήταν ένας 39χρονος, ο οποίος σχεδόν καθημερινά διακινούσε υψηλής ποιότητας υδροπονικής, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και κοκαΐνης
ναρκωτικά
Αγρότες άνοιξαν τα διόδια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Καρδίτσα για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων και μοίρασαν προϊόντα – Δείτε βίντεο
Αγρότες σε κάθε άκρη της Ελλάδας, ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων
Αγρότες άνοιξαν τα διόδια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Καρδίτσα για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων και μοίρασαν προϊόντα – Δείτε βίντεο
Ανανεώθηκε πριν 52 λεπτά
78
Newsit logo
Newsit logo