Έφτασε στο Ελ. Βενιζέλος το πρώτο από τα δύο αεροσκάφη με Έλληνες από το Ντουμπάι

Ταλαιπωρημένοι αλλά ανακουφισμένοι έφτασαν στην Αθήνα οι Έλληνες που έζησαν στιγμές αγωνίας στο Ντουμπάι
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ έφτασε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η μία από τις δύο πτήσεις που αναμένονταν το Σάββατο (7/3/26), με εκατοντάδες Έλληνες που βίωσαν δύσκολες ώρες στο Ντουμπάι. 

Όπως περιέγραψαν οι Έλληνες, που έφτασαν ανακουφισμένοι, το πρωί έζησαν στιγμές πανικού στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Χρειάστηκε να περιμένουν 7 ώρες σε ειδικό χώρο του αεροδρομίου, προκειμένου να καταφέρουν να μπουν σε κάποια πτήση…

Τελικά πέταξαν γύρω στις 17.30 και έφτασαν λίγο πριν τις 22.00 στην Αθήνα. Σε άλλη πτήση, τσάρτερ που αναμένεται στις 23.30 βρίσκονται περισσότεροι από 400 Έλληνες…

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ακόμα μία πτήση με C-130, με 90 Έλληνες που θα φτάσει αργά το βράδυ στην Αθήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

