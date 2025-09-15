Ελλάδα

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη – «Είμαι σίγουρη ότι σκότωσε το παιδί μου»

Συγκλονιστικά λόγια από τη μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη, η οποία ξεσπά δημόσια εναντίον της Ειρήνης Μουρτζούκου και δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους
Η Ειρήνη Μουρτζούκου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Η Πόπη, μητέρα του αδικοχαμένου Παναγιωτάκη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Δευτέρα (15.09.2025) και κατηγόρησε ευθέως την Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του παιδιού της. «Είμαι σίγουρη ότι μου σκότωσε η Ειρήνη το παιδί. Νιώθω οργή, μίσος, θυμό», είπε χαρακτηριστικά.

Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της μοιραίας ημέρας: «Ήμουν στο μπάνιο. Όταν βγήκα, το παιδί ήταν νεκρό. Κατευθείαν το πήγαμε στο νοσοκομείο». Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή της για την απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, που αναμένεται: «Ξέρω ότι θα ξεκινήσει με παραμύθι και θα τελειώσει με παραμύθι».

Η Πόπη τόνισε πως η ζωή της έχει καταστραφεί: «Άδεια, χάλια, δεν ζω… Ζωντανή-νεκρή. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα τα άλλαζα όλα».

Για τη σχέση της με την Ειρήνη πριν από το τραγικό συμβάν ανέφερε: «Έτσι την γνώρισα, τη λυπήθηκα και την εμπιστεύτηκα, όταν είχε χάσει τα δύο της παιδάκια». Ωστόσο σήμερα δηλώνει ανυποχώρητη: «Εγώ θα το πάω μέχρι τέλους για το παιδί μου. Θα δώσω αγώνα με τον δικηγόρο μου μέχρι τέλους».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε αν είχε την Ειρήνη μπροστά της, απάντησε σοκαριστικά: «Θα την σκότωνα με τα ίδια μου τα χέρια».

