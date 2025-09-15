Ειρήνη Μουρτζούκου: Οι κατασχέσεις τον κινητών της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη και οι νέες καταθέσεις μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών

Την ώρα που ο εισαγγελέας ετοιμάζεται να ζητήσει νέες καταθέσεις μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη που φέρεται να εμπλέκεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. κινητά τηλέφωνα κι άλλα αντικείμενα τα οποία μπορούν να προσφέρουν στοιχεία στην υπόθεση έχουν γίνει φύλλο και φτερό.

Από την περασμένη Δευτέρα (8/9/2025) στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας έχει φτάσει το πολυσέλιδο πόρισμα για το θάνατο του αγοριού που έφυγε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε ηλικία 15 μηνών τον Αύγουστο του 2024, παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Η τριμελής επιτροπή που ανέτρεψε την αρχική έκθεση ιατροδικαστή όπου έκανε λόγο για παθολογικά αίτια και υποστηρίζει ότι η «ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου». Έτσι πλέον η εγκληματική ενέργεια εξετάζεται ως η αυτή που προκάλεσε το θάνατο του Παναγιωτάκη.

Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν μεταφερθεί στις εισαγγελικές αρχές της Αμαλιάδας, οι οποίες εξετάζουν εάν θα ασκηθούν επιπλέον διώξεις αλλά και ποια πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως οι αστυνομικές αρχές λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση της Ειρήνης Μουρτζούκου οι Αρχές προχώρησαν την κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη.

Αμέσως είχαν δοθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ. ΑΣ. προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αναδείξουν κι άλλες πτυχές της υπόθεσης.