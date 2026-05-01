Κοζάνη: Σύλληψη 29χρονου για όπλα, ναρκωτικά και κροτίδες

Κατά την έρευνα στο σπίτι του στην Κοζάνη, βρέθηκε και μία ματσέτα μήκους μισού μέτρου
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / eurokinissi

Ένας 29χρονος, μετά από έρευνα στο σπίτι του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και βεγγαλικών, συνελήφθη από τις αρχές στην Κοζάνη.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του στην Κοζάνη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, 34 κροτίδες, 2 μαχαίρια μήκους έντεκα εκατοστών, μία ματσέτα μήκους μισού μέτρου, 2 τρίφτες κάνναβης, 5 πυροτεχνήματα και ένα γυάλινο βάζο με υπολείμματα κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

