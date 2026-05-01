Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε ο 5χρονος που ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο στον Εύοσμο

Αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλο του 5χρονου αγοριού, που ακρωτηριάστηκε και τελικά χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη, σήμερα το πρωί (01.05.2026).

Το ατύχημα συνέβη χτες το πρωί στον Εύοσμο στην Θεσσαλονίκη και για καλή τύχη του παιδιού, το τραύμα αποκαταστάθηκε το τραύμα. Ο 5χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο δάχτυλο του χεριού, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πήρε εξιτήριο το πρωί της Παρασκευής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες μετά τις 11:00 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στην Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Το τραύμα φέρεται να προήλθε, όταν το παιδί έκλεισε το δάχτυλό του στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος. Το πρωί, το παιδάκι αποχώρησε μαζί με τους γονείς του από το νοσοκομείο για το σπίτι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον ακρωτηριασμό του 5χρονου στο, ενώ υπήρξε και παρέμβαση εισαγγελέα. Το περιστατικό με τον ακρωτηριασμό του 5χρονου στο νηπιαγωγείο στη Θεσσαλονίκη διερευνάται ανέφερε στο ThessPost.gr, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης.

«Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, παρενέβη αστυνομία, εισαγγελέας και θα διερευνηθεί από κάθε άποψη. Το παιδί είναι στο νοσοκομείο, Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάνε όλα καλά και να είναι καλά το παιδί», σημειώνει ο κ. Κόπτσης.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου Κορδελιού Ευόσμου του Συλλόγου “Αριστοτέλης”, Απόστολος Ελευθερίου ο οποίος εξήγησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο τραυματισμός του παιδιού, ενώ επισήμανε ότι το ευτύχημα είναι πως, αμέσως μετά, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, λειτούργησαν με ταχύτητα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.