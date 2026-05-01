Πρωτομαγιά: «Είμαι εδώ γιατί αντικαθιστώ τους 200 της Καισαριανής» – Ποια είναι η 80χρονη που καθόταν στη μέση της Λ. Αμαλίας

Στη μέση της λεωφόρου Αμαλίας, ακριβώς απέναντι από τη Βουλή, μια φιγούρα τραβούσε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης για την εργατική Πρωτομαγιά.

Η κυρία Όλγα, 80 χρόνων, καθισμένη σε μια καρέκλα, κρατούσε σφιχτά ένα κόκκινο γαρύφαλλο. Δεν ήταν εκεί απλώς για να διαμαρτυρηθεί, αλλά για να «συμπληρώσει», όπως λέει, τα κενά που άφησε η ιστορία. «Είμαι ογδόντα ετών, προέρχομαι από την εργατική τάξη, έρχομαι κάθε Πρωτομαγιά», περιέγραφε συγκινημένη.

«Που αλλού θα είμαι Πρωτομαγιά; Εργάστηκα πολλά χρόνια. Σαράντα χρόνια εργάστηκα», είπε στο Orange Press Agency, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η ανταμοιβή αυτών των δεκαετιών δεν ήρθε ποτέ όπως την περίμενε.

«Αυτά όλα δεν αναγνωρίστηκαν στη σύνταξη διότι είχανε κουσούρια. Το ένα ήταν ημιαπασχόληση, το άλλο ήταν διακεκομμένο ωράριο, το άλλο ήταν κανονικό ωράριο αλλά δεν κολλούσε τα ένσημα. Και έτσι η σύνταξη που παίρνω δεν είναι ανάλογη των ετών που εργάζομαι. Αλλά αυτά έχει ο καπιταλισμός», συμπληρώνει.

«Είμαι εδώ επειδή δεν μπορούν να είναι εκείνοι, οι 200», συνέχισε κάνοντας αναφορά για τους 200 της Καισαιριανής.

Για την κυρία Όλγα, η παρουσία της στο δρόμο είναι μια πράξη καθήκοντος απέναντι σε εκείνους που δεν προλαβαίνουν να γεράσουν.

«Είμαι εδώ επειδή δεν μπορούν να είναι αυτοί εδώ. Οι διακόσιοι κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή το ’44. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Τους αντικαθιστώ. Έχω πάρει τη σκυτάλη από αυτούς. Αυτό που με καταπλήσσει είναι η αξιοπρέπειά τους. Η αξιοπρέπεια. Με κεφαλαία γράμματα. Αυτοί οι άνθρωποι κέρδισαν ‘μια οργιά ουρανό’ όχι για πάρτη τους, αλλά για να τον δώσουν. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ότι μακάρι να είχα το σθένος και να τους μοιάσω» σημείωσε κλείνοντας η κυρία Όλγα.

