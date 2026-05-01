Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Βούλγαρος οδηγός που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από την Ισπανία

Ο συλληφθείς μέχρι στιγμής δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και δεν δίνει στοιχεία για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο οποίο εμπλέκεται
Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε κουτιά με χαρτικά

Λαβράκι έβγαλαν οι αστυνομικοί καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου στην Ηγουμενίτσα διαπιστώθηκε ότι ένα φορτηγό μετέφερε 500 κιλά επεξεργασμένης κάνναβης τύπου skunk.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό FBI στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε φορτηγό, αποκαλύφθηκε το παράνομο φορτίο.

Ο οδηγός, υπήκοος Βουλγαρίας, είχε αποκρύψει τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε φορτίο με χαρτικά προϊόντα, όπως χαρτοπετσέτες και ρολά χαρτιού, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να περάσει απαρατήρητος.

Το φορτίο, κατά τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε από τη Βαλένθια της Ισπανίας, διέσχισε την Ιταλία και εξετάζεται εάν τελικός προορισμός ήταν η Τουρκία, όπου η αξία της συγκεκριμένης ουσίας είναι υψηλή. 

Ο συλληφθείς μέχρι στιγμής δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και δεν δίνει στοιχεία για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο οποίο εμπλέκεται, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

