Ελλάδα

Εκκενώνονται τα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο πηγαίνει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους
Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά
Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
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Συναγερμός έχει σημάνει στα Δικαστήρια του Πειραιά, καθώς υπήρξε τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο.

Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση την απειλή για βόμβα με το κτίριο των Δικαστηρίων Πειραιά να εκκενώνεται. Ο άγνωστος που τηλεφώνησε δεν έδωσε κάποιο χρονικό περιθώριο.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο πηγαίνει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.

Εξαιτίας της απειλής για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής.

Στην οδό Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.

Στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη.

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