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Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Στο δικαστήριο για την απολογία του ο 27χρονος

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων
Ο 27χρονος στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Ο 27χρονος στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας / epirustvnews.gr
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Το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026) πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας για την απολογία του, ο 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφο του, Πηνελόπη, στον ποδηλατόδρομο της περιοχής.

Σε βάρος του 27χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος ομολόγησε την πράξη της δολοφονίας ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει πως αυτός και η πρώην σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους που προσπάθησαν να τους ληστέψουν.

Ωστόσο, οι κραυγαλέες αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την ανάκριση, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της προανάκρισης, τον ανάγκασαν να ομολογήσει την πράξη του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές, ο ίδιος και η 25χρονη είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από το περιστατικό. Όπως ανέφερε, είχε μεταβεί στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την πρώην σύντροφό του, με αφορμή οικονομική διαφορά που φέρεται να είχαν μεταξύ τους.

Αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο ο Ανακριτής και η Εισαγγελέας να μεταβούν στο νοσοκομείο, όπου ο 27χρονος νοσηλευόταν στη χειρουργική κλινική, προκειμένου να λάβουν την απολογία του. Ωστόσο, μετά τη νέα ιατρική εκτίμηση αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Δικαστικό Μέγαρο.

Το πρωί της Τετάρτης (23.09.2026), στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Μεταμόρφωση Αττικής πραγματοποιήθηκε η κηδεία της άτυχης 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.

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