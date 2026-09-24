Νέα μαρτυρία για «γιατρό» που έκανε μπότοξ στο σπίτι της: 45χρονη παραμορφώθηκε από φάρμακα που «φτιάχνονταν από Ρωσίδες»

Τον «ασκό του Αιόλου» άνοιξε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο μοιραίο ιατρείο του Κολωνακίου. Όλο και περισσότερα στόματα ανοίγουν για γιατρούς ή άλλους επαγγελματίες που κάνουν ενέσιμα ή «θεραπείες ευεξίας», χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες. Ανάμεσα σε αυτά τα περιστατικά και μία γυναίκα που έκανε ενέσιμη θεραπεία η οποία της προκάλεσε παραμόρφωση στα χείλη και το κούτελο.

Στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η 45χρονη μίλησε στο «Το Πρωινό» το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026), περιγράφοντας την επικίνδυνη εμπειρία της από μια γυναίκα που παρουσιαζόταν ως γιατρός και έκανε μπότοξ και fillers… στο σπίτι της. Κατήγγειλε πως κατέληξε στο χειρουργείο καθώς χρησιμοποιήθηκαν για την «θεραπεία» της φάρμακα που δεν ήταν καν πιστοποιημένα στον ΕΟΦ αλλά φτιαγμένα από υλικά που της έδωσαν κάποιες άλλες γυναίκες.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, η 45χρονη είδε σε διαφήμιση στο Instagram την συγκεκριμένη γιατρό και πήρε την απόφαση να κλείσει μαζί της ραντεβού, χωρίς να γνωρίζει πως οι αισθητικές παρεμβάσεις γίνονται στο σπίτι της και όχι στο ιατρείο.

Φτάνοντας εκεί, οδηγήθηκε σε δεύτερο χώρο του ιατρείου όπου έκανε μπότοξ και filler. Τα αποτελέσματα της «θεραπείας» δεν άργησαν να φανούν. Λίγες ημέρες μετά παραμορφώθηκαν τα χείλη της ενώ σχηματίστηκε ολόκληρο καρούμπαλο στο μέτωπό της. Ακόμα και τώρα συνεχίζει και δίνει αγώνα για την αποκατάσταση του προσώπου της καθώς παραμένει με μερική παράλυση.

Το επόμενο διάστημα η συγκεκριμένη «γιατρός» θα βρεθεί ενώπιων των δικαστικών αρχών καθώς κατηγορείται για για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και για σωματικές βλάβες. Από την έρευνα αποδείχθηκε πως δεν είχε πτυχίο και προφανώς ούτε τις απαραίτητες άδειες.

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Σύμφωνα με την περιγραφή της 45χρονης, ο τοίχος στο «ιατρείο» της ήταν γεμάτος από πτυχία.

Φάρμακα χωρίς πιστοποίηση ΕΟΦ και εκβιασμοί μετά την καταγγελία

«Εγώ το προφίλ της συγκεκριμένης κυρίας, που δηλώνει κιόλας ότι είναι γιατρός, το εντόπισα μέσα στο Instagram. Μου έδωσε τη διεύθυνση της και πήγα λοιπόν στο σπίτι της. Νόμιζα πως θα πήγαινα στο ιατρείο της διότι έλεγε ότι είναι γιατρός και έχει εξειδίκευση. Είχε κρεμασμένα πτυχία στους τοίχους. Φορούσε εκείνη άσπρη ποδιά. Έκατσα λοιπόν και άρχισε και μου έκανε όλα ενέσιμα και στο μέτωπο όπως και στα χείλη. Από εκεί και πέρα ​​δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα τα οποία μέχρι και σήμερα δίνω μεγάλο αγώνα. Έχω κάνει και ένα χειρουργείο στο μέτωπο και έχω βγάλει λοιπόν και κάποιο λίπωμα», ανέφερε αρχικά.

Εξήγησε πως το λίπωμα μπορεί να προκλήθηκε από κάποιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ενέσιμων.

Όσον αφορά τις παρενέργειες, εξήγησε πως ξεκίνησαν αμέσως μετά το ραντεβού της, προκαλώντας δυσμορφία στα χείλη της και το καρούμπαλο.

«Οι παρενέργειες ξεκίνησαν στο ίδιο χρονικό διάστημα που έκανα τα χείλη μου. Το καρούμπαλο πάνω στο κεφάλι άρχισε σταδιακά να μεγαλώνει και έτσι, έφτασα στο χειρουργείο. Με τα χείλη ακόμα δίνω μεγάλο αγώνα για να έρθουν ξανά έστω σε κάποια σωστή μορφή, να μην είναι αυτή η δυσμορφία που υπάρχει από τη δεξιά πλευρά με την αριστερή», συνέχισε.

Αποκάλυψε πως όταν προχώρησε σε καταγγελία δέχθηκε και τηλεφωνικές απειλές ενώ από την έρευνα αποδείχθηκε πως τα «φάρμακα» που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν πιστοποιημένα στον ΕΟΦ αλλά φτιαγμένα από κάποιες Ρωσίδες.

«Όταν έκανα την καταγγελία μου, είχα δεχτεί και εκβιασμό, είχα δεχτεί και απειλές και από την ίδια. Όταν είχα κάνει την καταγγελία μου στο Οικονομικό Έγκλημα, αποδείχθηκε πως υπήρχαν φάρμακα που δεν ήταν πιστοποιημένο στον ΕΟΦ. Έφτιαξε κάποια υλικά που τους έδιναν κάτι Ρωσίδες. Είχε εκπαιδευτεί σε κάτι Ρωσίδες», κατέληξε.