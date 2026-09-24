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Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι επιτέθηκε σε προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας για την απομάκρυνση του βρέφους τους

Σύμφωνα με την καταγγελία, της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ κατά την έξοδο τους χτύπησαν 54χρονη συνάδελφο της προϊσταμένης
Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη
Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi
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Ένας πατέρας και μία μητέρα επιτέθηκαν στην προϊστάμενη γραφείου κοινωνικής υπηρεσίας νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη επειδή την θεωρούσαν υπεύθυνη για την απομάκρυνση του 2 μηνών παιδιού τους και τη φύλαξή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα, με εισαγγελική εντολή που είχε προηγηθεί.

Τα περιστατικά των επιθέσεων στην προϊσταμένη ξεκίνησαν από τον 51χρονο πατέρα στις 2 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, όταν πήγε στο γραφείο που στεγάζεται εντός του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, εξυβρίζοντας και απειλώντας την 55χρονη προϊσταμένη του, ενώ η 42χρονη μητέρα της έστειλε απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο.

Δύο μέρες αργότερα, το ζευγάρι επισκέφθηκε εκ νέου το γραφείο της 55χρονης, όπου – σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν – της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ κατά την έξοδο τους χτύπησαν 54χρονη συνάδελφο της προϊσταμένης που προσέτρεξε να τη βοηθήσει. Επιπλέον, φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές σε υλικό του νοσοκομείου.

Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στις αστυνομικές Αρχές και εις βάρος τού αντρόγυνου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

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