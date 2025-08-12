Εκκενώθηκαν τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Κάτω Αχαΐας και Φιλιππιάδας λόγω των πυρκαγιών – Γεωργιάδης: «Πολύ δύσκολη νύχτα»

«Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μια πολύ δύσκολη νύχτα» γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την ώρα που η χώρα δίνει μάχη με τις φωτιές σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, λόγω φωτιάς, εκκενώθηκαν το κέντρο υγείας Θεσπρωτικού, το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας αλλά και αυτό της Φιλιππιάδας.

Επίσης, όπως αναφέρει ο υπουργός, το νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή. «Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση».

-Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.



— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025

Εκκενώνεται και ΚΥ Φιλιππιάδας. Η νύχτα σήμερα θα είναι δύσκολη. Είμαστε παντού σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα. Ψυχραιμία και να ακούτε τις οδηγίες των Αρχών — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025

«Το Κέντρο Υγείας Χίου άνοιξε στις 20:30 προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού και των πυροσβεστών».