Εκκενώθηκαν τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Κάτω Αχαΐας και Φιλιππιάδας λόγω των πυρκαγιών – Γεωργιάδης: «Πολύ δύσκολη νύχτα»

«Το Κέντρο Υγείας Χίου άνοιξε στις 20:30 προς υποβοήθηση του νοσοκομείου»
Πυρκαγιά στην Αχαϊα Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 13.00 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν σε πρώτη φάση, 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 10 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού έκανε ένα ελικόπτερο. (EUROKINISSI)
Πυρκαγιά στην Αχαϊα Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 13.00 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν σε πρώτη φάση, 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 10 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού έκανε ένα ελικόπτερο. (EUROKINISSI)

«Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μια πολύ δύσκολη νύχτα» γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την ώρα που η χώρα δίνει μάχη με τις φωτιές σε πολλές περιοχές. 

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, λόγω φωτιάς, εκκενώθηκαν το κέντρο υγείας Θεσπρωτικού, το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας αλλά και αυτό της Φιλιππιάδας.

Επίσης, όπως αναφέρει ο υπουργός, το νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή. «Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση».

«Το Κέντρο Υγείας Χίου άνοιξε στις 20:30 προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού και των πυροσβεστών».

Ελλάδα
