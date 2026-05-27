Ελλάδα

Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από επίθεση με κατσαβίδι

Φέρεται να πρόκειται για συνέχεια χθεσινού επεισοδίου σε βάρος του 10χρονου παιδιού της γυναίκας, το οποίο ανήλικοι προσπάθησαν να ληστέψουν και συνελήφθησαν
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (27.05.2026) στο Μεσολόγγι μεταξύ Ρομά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια γυναίκα.

Το επεισόδιο συνέβη σήμερα το πρωί μεταξύ Ρομά στο Μεσολόγγι, και σύμφωνα με το aixmi-news.gr φαίνεται ότι αποτελεί συνέχεια μιας χθεσινής επίθεσης που δέχθηκε ένας 10χρονος επίσης Ρομά, από ανήλικους που επειχίρησαν να τον κλέψουν.

Οι γονείς του παιδιού απευθύνθηκαν στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το συμβάν, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν συλλήψεις των γονέων των ανηλίκων που φέρονται ως εμπλεκόμενοι.

Σήμερα το πρωί όμως άλλο μέλος της οικογένειας χτύπησε με κατσαβίδι την μητέρα του φερόμενου ως θύματος.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο επεισόδιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
186
159
103
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοκαριστική επίθεση στην Πάτρα: Έβαλαν 12χρονο με τη βία σε αυτοκίνητο, τον χτύπησαν και του έσβησαν τσιγάρο στο σώμα
Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων ενός 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδίκων
περιπολικο
Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Τραυματίας ιδιοκτήτης καταστήματος – Καταδίωξη στον Κηφισό και συλλήψεις
Ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα που τον περίμεναν έξω από το κατάστημα - «Πυροβόλησαν και προς το κεφάλι, τον βρήκα κάτω» λέει ο αδερφός του θύματος
Η καταδίωξη στον Κηφισό και η σύλληψη για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια
Newsit logo
Newsit logo