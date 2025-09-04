Έκλεβε GPS από πολυτελή σκάφη στη Γαλλία και συνελήφθη στο Νέο Φάληρο

Στα χέρια των ελληνικών αρχών βρίσκεται ένας 46χρονος που «ξάφριζε» GPS από πολυτελή σκάφη στη Γαλλία, για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ο άνδρας, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (02.09.2025) στο Νέο Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ, μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γαλλικών Αρχών για κλοπές συσκευών GPS και βυθομέτρων από πολυτελή σκάφη στα δυτικά και βόρεια παράλια της Γαλλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, το ένταλμα αφορούσε την εμπλοκή τού κατηγορούμενου σε εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε συσκευές GPS και βυθόμετρα από πολυτελή σκάφη στα δυτικά και βόρεια παράλια της Γαλλίας, αποκομίζοντας συνολικό οικονομικό όφελος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Οι έρευνες ξεκίνησαν στις αρχές του 2022 και οδήγησαν στη σύλληψη μελών της εγκληματικής οργάνωσης στη Γαλλία, ενώ η εμπλοκή του 46χρονου προέκυψε μετά από προανακριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας στη χώρα μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.