Εκοιμήθη σε ηλικία 72 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, σε ηλικία 72 ετών και κατόπιν πολυετούς μάχης με τον καρκίνο.

Μάλιστα, ο ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος για μεγάλο διάστημα νοσηλεύθηκε στις ΗΠΑ, όπου υποβλήθηκε σε επεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ασθένεια.

Η τελευταία λειτουργική του παρουσία ήταν τον προηγούμενο Μάιο κατά τους εορτασμούς της μνήμης του Οσίου Ιωάννη Ρώσου στο ομώνυμο προσκύνημα της Εύβοιας, όπου συμμετείχε στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο με μέλη της πνευματικής του οικογένειας από τη Μητρόπολη Χαλκίδος.

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Διονυσίου θα ψαλεί το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στις 11 π.μ., στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Τοποτηρητής της χηρευσάσης Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου ορίσθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Ο μακαριστός μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους Διονύσιος, κατά κόσμον Δημήτριος Μάνταλος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Ήταν πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Παρακολούθησε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Χριστιανική Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά).

Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1974 και Πρεσβύτερος το 1979. Διακόνησε ως Ιεροκήρυκας (1977), Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος (1978) και Πρωτοσύγκελος (1990) της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας (2002) και ως Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου (2006).=

Διετέλεσε υπεύθυνος Νεότητος και των Κατηχητικών Σχολείων και Διευθυντής του Οικοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Επίσης, υπήρξε υπεύθυνος της δημιουργίας 25 Πνευματικών Κέντρων και των συγχρόνων Κατασκηνώσεων στην Ήλια Ευβοίας, στην ίδια Μητρόπολη.

Οργάνωσε και λειτούργησε Σχολές Καταρτίσεως Στελεχών (Κατηχητών, Κατασκηνωτικών, Αντιαιρετικού Αγώνα). Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών» Ν. Ευβοίας.

Ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα με συγγραφές άρθρων, διαλέξεις, συμμετοχές σε συνέδρια και πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές θεολογικού, κοινωνικού και εθνικού περιεχομένου.

Μητροπολίτης Κορίνθου χειροτονήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2006. Ήταν ο 89ος Επίσκοπος Κορίνθου μετά την έλευση του Αποστόλου Παύλου.