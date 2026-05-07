Πάτρα: Πατέρας έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και πυροβόλησε από το παράθυρο – Ανέβασε το βίντεο στα social media

Τι και αν έχουν γίνει τόσα περιστατικά με όπλα, κάποιοι φαίνεται ότι ακόμη δεν βάζουν μυαλό. Έτσι και ένας πατέρας στην Πάτρα που έδωσε στον 12χρονο γιο του όπλο για να ρίξει.

Πατέρας και γιος στην Πάτρα, πήραν το όπλο και πυροβόλησαν από το παράθυρο του σπιτιού τους και σα να μην έφτανε αυτό, ανέβασαν το βίντεο στα social media.

Το σοβαρό περιστατικό σύμφωνα με το tempo24.gr εκτυλίχθηκε στην περιοχή Ταραμπούρα Πατρών.

Σύμφωνα με καταγγελία, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» ένας 36χρονος τραβούσε σε βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, τον ανήλικο γιο του να πυροβολεί από το παράθυρο, με δική του μάλιστα προτροπή.

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών, υπάρχει μάλιστα το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει όσα προηγήθηκαν.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

-1- πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης),

-1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

-13- φυσίγγια κρότου λάμψης,

-2- κάλυκες και -2- αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.