Ελλάδα

Πάτρα: Πατέρας έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και πυροβόλησε από το παράθυρο – Ανέβασε το βίντεο στα social media

Ο 36χρονος πατέρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές
Πιστόλι
Photo / ΕΛΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τι και αν έχουν γίνει τόσα περιστατικά με όπλα, κάποιοι φαίνεται ότι ακόμη δεν βάζουν μυαλό. Έτσι και ένας πατέρας στην Πάτρα που έδωσε στον 12χρονο γιο του όπλο για να ρίξει.

Πατέρας και γιος στην Πάτρα, πήραν το όπλο και πυροβόλησαν από το παράθυρο του σπιτιού τους και σα να μην έφτανε αυτό, ανέβασαν το βίντεο στα social media.

Το σοβαρό περιστατικό σύμφωνα με το tempo24.gr εκτυλίχθηκε στην περιοχή Ταραμπούρα Πατρών.

Σύμφωνα με καταγγελία, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» ένας 36χρονος τραβούσε σε βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, τον ανήλικο γιο του να πυροβολεί από το παράθυρο, με δική του μάλιστα προτροπή.

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών, υπάρχει μάλιστα το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει όσα προηγήθηκαν.

Πιστόλι
Photo / ΕΛΑΣ

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

  • -1- πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης),
  • -1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,
  • -13- φυσίγγια κρότου λάμψης,
  • -2- κάλυκες και -2- αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
118
100
96
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι τραγικές συμπτώσεις, το διπλό χτύπημα της μοίρας και ο κοινός τάφος του Γιώργου και του Χάρη
Ο 22χρονος ανιψιός του 54χρονου δολοφόνου είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2016 ενώ και ο γιος του σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2024 με οδηγό του αυτοκινήτου τον 21χρονο Νικήτα
Δολοφονία στο Ηράκλειο
Οργισμένη η αδερφή του 21χρονου Νικήτα επιτέθηκε στους αστυνομικούς στην κηδεία - «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»
«Μια μεγάλη συγγνώμη στον Νικήστρατο για όσα δεν κάναμε» είπε συγκλονίζοντας ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος στην κηδεία του 21χρονου
Η αδερφή του 21χρονου σπρώχνει τους αστυνομικούς
Ανανεώθηκε πριν 30 λεπτά
38
Ο Χρήστος Σπίρτζης κατέθεσε αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο και εξαίρεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα
Το δεύτερο αίτημα και με το οποίο ζητείται η εξαίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, από το χειρισμό της υπόθεσης, καθώς κατά τον κ. Σπίρτζη «είναι άμεσα εμπλεκόμενος με την υπόθεση»
O Χρήστος Σπίρτζης
Newsit logo
Newsit logo