Ελλάδα

Εξαφάνιση 13χρονης στη Θεσσαλονίκη – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

εξαφάνιση
Η 13χρονη

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» εξαιτίας της εξαφάνισης της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ. από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 02/01/2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη η ανήλικη Σοκλέϊντα Χ., 13 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 23/01/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
152
123
106
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πολεμικό Ναυτικό: Το υπερσύγχρονο πυροβόλο Sovraponte στην πρύμνη των φρεγατών ΜΕΚΟ
Αυτό σημαίνει ότι η ΜΕΚΟ θα διαθέτει ένα όπλο που δεν σχεδιάζεται να αντιμετωπίσει μόνον τον πύραυλο στην τελευταία γραμμή άμυνας, αλλά μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη μάχη με επιλογές κλιμάκωσης
Φρεγάτα
Συγκλονίζει ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα - «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»
«Δεν υπήρχε παιδί στο φροντιστήριο που να μην έχει αγάπη για την 56χρονη, δεν ήταν μόνο καθηγήτρια, ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά» λέει πατέρας μαθητή της άτυχης καθηγήτριας
Η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα
Newsit logo
Newsit logo