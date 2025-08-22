Ελλάδα

Εξαφάνιση 13χρονου από την Κυψέλη – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία μπλε φόρμα
Εξαφάνιση

Την εξαφάνιση του Μοχάμεντ Ελσορόγκι, 13 ετών από την Κυψέλη γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Παρασκευή (22.08.2025).

Στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του  Μοχάμεντ Ελσορόγκι αναφέρει ότι τα ίχνη του 13χρονου, αιγυπτιακής καταγωγής, χάθηκαν τις απογευματινές ώρες της 21ης Αυγούστου από την Κυψέλη.

Για την εξαφάνιση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία μπλε φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Ελλάδα
