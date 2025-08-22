Εξαφάνιση 13χρονου από την Κυψέλη – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σύμφωνα με αποκαλύψεις τοπικών μέσων και μαρτυρίες που συνέλεξε το NewsIt.gr, ο Βιολογικός καθαρισμός του νησιού φαίνεται να βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα την απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ
Προφυλακιστέος ο 28χρονος για την άγρια δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι - Ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
«Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα, αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά», είπε στην απολογία του
Γυναικοκτονία στο Βόλο - «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει την μαμά με μαχαίρι»: Η ανατριχιαστική περιγραφή του γιου του ζευγαριού
Η σπαρακτική ανάρτηση της αδερφής του θύματος: «Εύχομαι να είσαι ο πιο όμορφος άγγελος του ουρανού»
Δεν φαίνεται να κινδυνεύει άλλη διπλανή επιχείρηση ενώ δεν υπάρχουν κοντά άλλα σπίτια
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων από τις 25 Αυγούστου έως τις 23 Οκτωβρίου
Σκοπός είναι η εκτέλεση τεχνικών εργασιών στις κολώνες φωτισμού στον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Μέσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο ανήλικα παιδιά που έχουν όμως ελαφρύτερους τραυματισμούς