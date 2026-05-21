Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα: Πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» την πολυκατοικία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πάνω από 20 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο - Σώοι η μητέρα και ο γιος που μένουν στο διαμέρισμα
Ανανεώθηκε πριν 18 λεπτά
Πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί φόβος για την επέκτασή της και σε άλλα σπίτια της ίδιας πολυκατοικίας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 και 15 το πρωί της Πέμπτης (21.05.2026) στο διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στη Δραπετσώνα. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο, προχωρώντας στην εκκένωση του κτιρίου.

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα και πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» και τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, σύμφωνα με το Ertnews.

Ηλικιωμένη που μένει σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αρνούνταν επί ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της, με τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να την απομακρύνουν.

Της έχουν ήδη χορηγήσει οξυγόνο λόγω του πυκνού καπνού και μετά από αρκετή ώρα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από φιάλη υγραερίου.

Οι ένοικοι του σπιτιού, μία μητέρα με τον γιο της, εγκατέλειψαν το σπίτι τους από την πρώτη στιγμή.

