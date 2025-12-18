Εξαφάνιση 14χρονης από το κέντρο της Αθήνας – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την εξαφάνιση της Alina Omar Alahmad, 14 χρόνων από την περιοχή της Βικτώριας στην Αθήνα γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού», το απόγευμα της Πέμπτης (18.12.2025).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», η εξαφάνιση της 14χρονης Alina Omar Alahmad, συριακής καταγωγής, συνέβη στις 2:30 το μεσημέρι της 11ης Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Βικτώρια της Αθήνας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αlina (ον.) Omar Alahmad (επ.), έχει ύψος 1.58 μ. , έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και κόκκινη πλεκτή μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.