Ελλάδα

Εξαφάνιση 14χρονου στην Ομόνοια – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο φούτερ, μαύρο καπέλο και μαύρα αθλητικά παπούτσια
Εξαφάνιση 14χρονου στην Ομόνοια

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. από την Ομόνοια. Σχετική ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» αργά το απόγευμα της Τρίτης (03.02.2026).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του ανήλικου, τα ίχνη του Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., 14 ετών αγνοούνται από τις 27 Ιανουαρίου από την περιοχή της Ομόνοιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο φούτερ, μαύρο καπέλο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
120
111
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θοδωρής Κολυδάς: Οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός – Υπερβολή να βαφτίζεται «κακοκαιρία» κάθε αλλαγή του καιρού
«Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του
Θοδωρής Κολυδάς
Newsit logo
Newsit logo