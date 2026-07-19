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Εξαφάνιση 15χρονης από τη Νάουσα Ημαθίας – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Η Ραφαέλλα Μ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια
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Η 15χρονη Ραφαέλλα
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Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» εξαιτίας της εξαφάνισης της 15χρονης Ραφαέλλας από τη Νάουσα Ημαθίας.

Η 15χρονη Ραφαέλλα Μ. εξαφανίστηκε στις 15/07/2026, τις πρωινές ώρες. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση της, 19/07/2026, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ραφαέλλα Μ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο

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Πηγή φωτό: iStock 7
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