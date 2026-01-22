Ελλάδα

Εξαφάνιση 16χρονης: Δεν υπάρχει βίντεο από το σταθμό του Βερολίνου – Συνεχίζεται το θρίλερ με την Λόρα

Έγινε ερώτημα των ελληνικών αρχών στις γερμανικές, για το εάν έχει ενεργοποιηθεί συσκευή κινητού της Λόρα, στη Γερμανία
Η ανήλικη όπως αποτυπώθηκε από κάμερα καταστήματος
Η ανήλικη όπως αποτυπώθηκε από κάμερα καταστήματος

Δεν έχει τέλος το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Στο Βερολίνο, μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο φάσμα των ερευνών για την εξαφάνιση του κοριτσιού από την Πάτρα, η μαρτυρία μιας Ελληνίδας ότι είδε την Λόρα το πρωινό της 13ης Ιανουαρίου, αποτέλεσε έναυσμα για νέο κύκλο αναζητήσεων. 

Αμέσως μετά τη μαρτυρία, οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τις γερμανικές ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως το κορίτσι που είδε η γυναίκα, ήταν η 16χρονη Λόρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η απάντηση από τις γερμανικές Αρχές ήταν ότι το σύστημα καταγραφής των καμερών στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου δεν κρατά παραπάνω από μερικά εικοσιτετράωρα τις σχετικές εικόνες.

Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι η 16χρονη φαίνεται πως είχε αγοράσει ένα άλλο κινητό, το οποίο είχε φέρει στην Αθήνα και δεν είχε ενεργοποιήσει ακόμα. Για το συγκεκριμένο κινητό λοιπόν, έγινε ερώτημα των ελληνικών αρχών στις γερμανικές, για το εάν η συγκεκριμένη συσκευή έχει ενεργοποιηθεί στη Γερμανία.

Η απάντησή τους θα έρθει εντός 24ώρου. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

