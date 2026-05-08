H Παπαστράτος στο Delphi Economic Forum 2026: Με επίκεντρο τον άνθρωπο, τις δεξιότητες και την υπεύθυνη καινοτομία

Στους Δελφούς, εκεί όπου κάθε χρόνο συναντώνται η πολιτική, η επιχειρηματικότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινωνία προκειμένου να συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανέδειξε και φέτος τα θέματα που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Από τις δεξιότητες του μέλλοντος και την τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τις επιλογές των παγκόσμιων ηγετών σε περιόδους αβεβαιότητας, την προστασία των παιδιών και την ευημερία των εργαζομένων, οι συζητήσεις του Delphi Economic Forum 2026 επιβεβαίωσαν ότι η ανάπτυξη δεν μπορε να υπάρξει αποκομμένη από την κοινωνική ευθύνη, την τεχνολογική προσαρμογή και την ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Παπαστράτος έδωσε για ακόμη μία χρονιά σταθερά το παρών, όχι απλώς ως μια εταιρεία που συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο, αλλά ως ένας οργανισμός που επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση λύσεων. Η παρουσία της και φέτος στο οικονομικό forum των Δελφών ανέδειξε το εύρος της στρατηγικής της: από την επένδυση στους εργαζομένους και τη νέα γενιά, μέχρι την ανάγκη για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, σύγχρονες δεξιότητες, εφαρμόσιμες πολιτικές προστασίας των ανηλίκων και μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις βιωσιμότητας στην καθημερινότητα.

Η συμμετοχή της Παπαστράτος δεν περιορίστηκε σε μία μόνο θεματική. Αντίθετα, επεκτάθηκε σε αρκετές διαφορετικές συζητήσεις που, αν και φαινομενικά ξεκινούσαν από διαφορετικά πεδία, συναντήθηκαν σε έναν κοινό παρονομαστή: την επιτακτική ανάγκη οι σύγχρονες επιχειρήσεις να αναλάβουν ενεργό ρόλο απέναντι στις μεγάλες αλλαγές της νέας εποχής.

Ένας από τους πιο κρίσιμους άξονες αυτής της παρουσίας της Παπαστράτος στο οικονομικό forum των Δελφών ήταν η συζήτηση γύρω από την ευημερία των εργαζομένων στο περιβάλλον εργασίας. Στο πάνελ με θέμα το τι σημαίνει σήμερα wellbeing στην εργασία, αναδείχθηκε ότι η ευημερία δεν αποτελεί πλέον μια συμπληρωματική παροχή ή ένα ακόμη εταιρικό benefit, αλλά βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη βιωσιμότητα των οργανισμών. Η ψυχική υγεία, η οικονομική ασφάλεια, η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η διαφάνεια, η παραγωγικότητα και η ποιότητα ζωής συνδέονται πλέον άρρηκτα μεταξύ τους.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και ΝΑ Ευρώπης της Philip Morris International, έδωσε το στίγμα μιας σύγχρονης εταιρικής προσέγγισης, επισημαίνοντας ότι το wellbeing δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως στρατηγική επιλογή που διαπερνά συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ότι η εμπειρία του εργαζομένου δεν εξαντλείται στην ψυχική ή σωματική υγεία, αλλά περιλαμβάνει την οικονομική ασφάλεια, τη δυνατότητα εξέλιξης, το αίσθημα σκοπού, την κουλτούρα εμπιστοσύνης και την πραγματική φροντίδα για τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο.

Στην περίπτωση της Παπαστράτος, αυτή η φιλοσοφία μεταφράζεται σε πρακτικές με διάρκεια. Η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στους ανθρώπους της, δίνοντας έμφαση σε δίκαιες αποδοχές για όλους, στις ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, στη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ως προς τις αμοιβές και σε εξατομικευμένα πλάνα επαγγελματικής ανάπτυξης. Παράλληλα, στηρίζει την οικογένεια, βρίσκεται δίπλα στους εργαζομένους από τη γέννηση του παιδιού και δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η ανάπτυξη, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη δεν αποτελούν θεωρητικές έννοιες, αλλά καθημερινή πρακτική.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναφορά στις νέες γενιές εργαζομένων, οι οποίες δεν αναζητούν μόνο ένα πακέτο παροχών, αλλά νόημα, συνέπεια και γνήσιο ενδιαφέρον από την πλευρά του εργοδότη τους. Η φράση «ήρθε η ώρα να αφουγκραστούμε» συμπύκνωσε μια πραγματικότητα που αφορά συνολικά την αγορά εργασίας: οι επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ελκυστικές και ανθεκτικές οφείλουν να ακούσουν ουσιαστικά τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες μιας γενιάς που εισέρχεται στην εργασία με διαφορετικά κριτήρια.

Η ίδια έμφαση στον άνθρωπο και στο μέλλον της εργασίας αναδείχθηκε και στη συζήτηση για τις δεξιότητες, με τη συμμετοχή του Γιώργου Μάργωνη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Παπαστράτος. Στο πάνελ «The Future of Skills: Bridging the Gap Between Education and the Modern Economy», το κεντρικό ζήτημα ήταν το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις ανάγκες της παραγωγής. Ένα χάσμα που δεν αφορά μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά αποκτά ιδιαίτερο νόημα σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική, η πράσινη μετάβαση και οι γεωπολιτικές αλλαγές μεταμορφώνουν με μεγάλη ταχύτητα την εργασία.

Ο Γιώργος Μάργωνης στάθηκε ακριβώς σε αυτή την αναντιστοιχία ρυθμού. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλάζουν συχνά σε βάθος ετών, ενώ οι ανάγκες της παραγωγής και οι δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εξελίσσονται μέσα σε μήνες. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπως τόνισε, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραμένουν παθητικοί αποδέκτες έτοιμων ταλέντων. Οφείλουν να αναλάβουν δράση, να συνεργαστούν με την εκπαίδευση, να επενδύσουν στην κατάρτιση και να συμβάλουν οι ίδιες στον συγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος με την πραγματική οικονομία.

Τα στοιχεία έρευνας της MARC για λογαριασμό της Παπαστράτος έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συζήτηση. Σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασία, ενώ σχεδόν οι μισοί θεωρούν ότι οι Έλληνες δεν είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Την ίδια στιγμή, όμως, το 85% δηλώνει πρόθυμο να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες και περίπου το 70% χρησιμοποιεί ή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η διάθεση για μάθηση είναι, όπως σημείωσε ο κ. Μάργωνης, λόγος αισιοδοξίας, αλλά και κάλεσμα προς την επιχειρηματική κοινότητα να αναλάβει ενεργότερο ρόλο.

Για την Παπαστράτος, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η τεχνολογική προσαρμογή, αλλά η δημιουργία ενός οργανισμού που είναι πραγματικά AI ready. Αυτό σημαίνει εκπαίδευση των ανθρώπων, ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους απέναντι στα νέα εργαλεία και καλλιέργεια δεξιοτήτων που συνδυάζουν το τεχνολογικό με το ανθρώπινο στοιχείο. Η κριτική σκέψη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η ιεράρχηση της πληροφορίας και η κατανόηση της βιωσιμότητας γίνονται πλέον εξίσου σημαντικές με τις ψηφιακές δεξιότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργεί ως αναλυτής, αλλά η απόφαση, η ευθύνη και η κρίση παραμένουν ανθρώπινες.

Η συζήτηση για την επανεφεύρεση της ηγεσίας συμπλήρωσε αυτή την εικόνα. Στο πάνελ «Leadership Reinvention», ο Γιώργος Μάργωνης περιέγραψε την ηγεσία σε περιόδους συνεχούς αλλαγής ως την ικανότητα να μαθαίνεις και να ξεμαθαίνεις. Να έχεις το θάρρος να αμφισβητείς τις παραδοχές που κάποτε σε έκαναν επιτυχημένο, ώστε να δημιουργήσεις χώρο για νέες, καλύτερες και πιο κατάλληλες απαντήσεις.

Η εύστοχη μεταφορά που χρησιμοποίησε, ότι η ηγεσία σήμερα μοιάζει με ένα αεροπλάνο που το πιλοτάρεις ενώ ταυτόχρονα φτιάχνεται, αποτυπώνει με ακρίβεια την πραγματικότητα πολλών οργανισμών. Δεν υπάρχουν πάντα έτοιμες απαντήσεις, ούτε απόλυτη βεβαιότητα. Υπάρχει όμως ανάγκη για σαφήνεια κατεύθυνσης, για εξήγηση του «γιατί» πίσω από τις αποφάσεις και για εμπιστοσύνη. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ομάδες καλούνται να προσαρμόζονται διαρκώς, οι άνθρωποι δεν χρειάζονται μόνο οδηγίες. Χρειάζονται νόημα, ειλικρίνεια και συμμετοχή.

Η ίδια η πορεία μεταμόρφωσης της Philip Morris International και της Παπαστράτος αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρηματικής επανεφεύρεσης. Η απόφαση απομάκρυνσης από το προϊόν με το οποίο η εταιρεία είχε συνδεθεί για περισσότερο από έναν αιώνα υπήρξε μια τολμηρή επιλογή, που απαίτησε αλλαγή νοοτροπίας, εκπαίδευση, εξήγηση, πίστη και προσπάθεια. Δεν επρόκειτο απλώς για στρατηγική μετακίνηση, αλλά για βαθιά αλλαγή κουλτούρας. Και αυτό, σε τελική ανάλυση, είναι ίσως το πιο απαιτητικό κομμάτι κάθε μετασχηματισμού.

Ένας ακόμη σημαντικός άξονας της παρουσίας της Παπαστράτος στο Φόρουμ ήταν η προστασία των ανηλίκων. Στη συζήτηση με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Αντιπροέδρου της Παπαστράτος Ιάκωβου Καργαρώτου, στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη οι πολιτικές προστασίας των νέων να μην εξαντλούνται στη θέσπιση κανόνων, αλλά να μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη.

Αφορμή αποτέλεσε το Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας που φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων σε καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα, αλλά και ευρύτερα στο ψηφιακό περιβάλλον. Η συζήτηση ανέδειξε ότι οι απαγορεύσεις, όσο αναγκαίες κι αν είναι, δεν αρκούν αν δεν συνοδεύονται από μηχανισμούς εφαρμογής, τεχνολογικά εργαλεία, συνεργασία και κοινωνική εγρήγορση.

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος υπογράμμισε τη διαχρονική θέση της Παπαστράτος ότι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να αντιμετωπίζεται το ζήτημα στην ολότητά του. Όπως σημείωσε, ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με έναν νόμο ή με μία εφαρμογή. Χρειάζεται συνεκτική πολιτική, κανόνες που εφαρμόζονται και υπεύθυνη στάση από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η τοποθέτησή του ανέδειξε μια κρίσιμη διάσταση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας: την αναγνώριση ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης σε προϊόντα και περιεχόμενο, από τα φυσικά σημεία πώλησης μέχρι το ψηφιακό περιβάλλον. Άρα και η πρόληψη πρέπει να γίνει πιο σύγχρονη, πιο ρεαλιστική και πιο αποτελεσματική. Η συνεργασία Πολιτείας, βιομηχανίας και λιανεμπορίου δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά αναγκαία για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας ευθύνης.

Η επένδυση στη νέα γενιά αποτέλεσε, άλλωστε, ξεχωριστό κομμάτι της παρουσίας της Παπαστράτος στους Δελφούς. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η εταιρεία, σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum, στήριξε ενεργά τη συμμετοχή φοιτητών στο συνέδριο, δίνοντας φέτος τη δυνατότητα σε 300 φοιτητές από διαφορετικά πανεπιστήμια της χώρας να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Φόρουμ. Ο αριθμός ήταν διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δείχνει τη συνέπεια και την πρόθεση της εταιρείας να διευρύνει τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε και διαδραστικό session με τίτλο «From Data to Decisions: Artificial Intelligence and the Future of Work», όπου φοιτητές συζήτησαν για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τη λήψη αποφάσεων, την προετοιμασία οργανισμών και επαγγελματιών, αλλά και τη συμβολή της Gen Z στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή δεν ήταν απλώς μια ευκαιρία παρακολούθησης ενός σημαντικού συνεδρίου. Ήταν ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Για την Παπαστράτος, η στήριξη των νέων ανθρώπων δεν αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη δράση εταιρικής υπευθυνότητας, αλλά ως ουσιαστική επένδυση. Οι σημερινοί φοιτητές είναι οι επαγγελματίες του αύριο και η επαφή τους με τους διαλόγους που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμη εμπειρία προετοιμασίας. Την ίδια στιγμή, η ενεργή συμμετοχή τους, οι ερωτήσεις, οι ιδέες και η διάθεσή τους για γνώση προσφέρουν και στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ακούσουν πραγματικά τη νέα γενιά.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία συνδέεται και με άλλες πρωτοβουλίες της Παπαστράτος, όπως το Futuready, που έχει στόχο την ενίσχυση νέων επαγγελματιών με δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, όχι μόνο μέσα από τον δημόσιο διάλογο, αλλά και μέσα από πρακτικές δράσεις που δίνουν στους νέους εργαλεία, ερεθίσματα και αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, η Παπαστράτος έδωσε και φέτος ένα χειροπιαστό παράδειγμα του πώς η βιωσιμότητα μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα με απλό και λειτουργικό τρόπο. Τα Hop & Go mini cars, τα ηλεκτροκίνητα αμαξάκια που κυκλοφόρησαν για τρίτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του Φόρουμ, διευκόλυναν τις μετακινήσεις των επισκεπτών στους Δελφούς. Με λογική Hop On – Hop Off, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται στο σημείο της επιλογής τους, απολαμβάνοντας μια πρακτική, άνετη και πιο υπεύθυνη λύση μετακίνησης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει προφανή πρακτική αξία, αλλά και έναν βαθύτερο συμβολισμό. Δείχνει ότι η βιωσιμότητα δεν χρειάζεται πάντα να εκφράζεται μέσα από μεγάλες, σύνθετες ή δύσκολα εφαρμόσιμες δράσεις. Μπορεί να βρίσκεται και σε μικρές, έξυπνες παρεμβάσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο καθαρή και πιο αποτελεσματική. Το Hop & Go λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η αλλαγή συχνά ξεκινά από απλές λύσεις που εφαρμόζονται στην πράξη.

Η παρουσία της Παπαστράτος στο Delphi Economic Forum 2026 ανέδειξε για ακόμα μία φορά το όρομα μιας εταιρείας που συμμετέχει ενεργά και σταθερά στη μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του κόσμου μας, φέρνοντας στο προσκήνιο όχι μόνο τις δικές της πρωτοβουλίες, αλλά και μια ευρύτερη αντίληψη για τον ρόλο της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει την εργασία, οι κοινωνίες απαιτούν μεγαλύτερη υπευθυνότητα και οι οργανισμοί καλούνται να μετασχηματίσουν τις παλιές πρακτικές τους γρήγορα, η Παπαστράτος αναδεικνύει την αξία της συνέπειας, της συνεργασίας και της έμπρακτης δράσης.

Από την ευημερία των εργαζομένων μέχρι τις δεξιότητες τουσήμερα και του αύριο, από την ηγεσία που εξελίσσεται μέχρι την προστασία των ανηλίκων, και από τη στήριξη των φοιτητών μέχρι τις βιώσιμες μετακινήσεις στους Δελφούς το μήνυμα ήταν κοινό: το μέλλον δεν διαμορφώνεται από όσους απλά περιμένουν, αλλά από όσους επιλέγουν να το χτίσουν. Και η Παπαστράτος, με τη σταθερή παρουσία της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, δείχνει ότι θέλει να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς που το δημιουργούν με σχέδιο, ευθύνη και επίκεντρο τον άνθρωπο.