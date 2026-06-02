Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο μαθητή έξω από το σχολείο του

Ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις απαραίτητες εξετάσεις
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε έξω από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο που περνούσε απέξω παρέσυρε έναν 16χρονο μαθητή όταν εκείνος επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 16χρονος μαθητής Β’ Λυκείου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με τραύμα στο κεφάλι μετά το τροχαίο, ενώ γονείς καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις στην οδική ασφάλεια της περιοχής γύρω από το σχολείο στο Ηράκλειο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς να σπεύδουν να βοηθήσουν, με το παιδί να τραυματίζεται στο κεφάλι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέα στο neakriti.gr, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των μαθητών, ενώ παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, καθημερινά εκατοντάδες μαθητές διασχίζουν τον δρόμο, την ώρα που αρκετοί οδηγοί κινούνται με αυξημένες ταχύτητες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τα παιδιά.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

