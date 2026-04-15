Εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Έχει ύψος 1.60μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε
Εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω

Κινητοποίηση της αστυνομίας στο Αιγάλεω για την εξαφάνιση του Αθανάσιου Ιμπραΐμ αιγυπτιακής καταγωγής. Ο ανήλικος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας, όπως ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, το Χαμόγελο του Παιδιού την Τετάρτη (15.04.2026).

Όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Τετάρτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου κατόπιν αιτήματος του νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του αγοριού σε κίνδυνο.

Τα ίχνη του Αθανάσιου Ιμπραΐμ χάθηκαν στις 11 Απριλίου, πρωινές ώρες, από χώρο φιλοξενίας στο Αιγάλεω.

Ο Αθανάσιος Ιμπραΐμ έχει ύψος 1.60μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση

Ελλάδα
Γυναίκα καταγγέλλει τον γιο γνωστής τραγουδίστριας για «φέσωμα» 3,1 εκ. ευρώ: «Είμαι οικονομικός εγκληματίας, δεν ξέρω που έχω μπλέξει»
Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει πως οι εμπλεκόμενοι απέκτησαν πρόσβαση στους προσωπικούς της κωδικούς - «Έβαλα την υπογραφή μου, την έκλεψαν και με παγίδευσαν» λέει η γυναίκα
