Ελλάδα

Εξαφάνιση 27χρονης στο Χαϊδάρι – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και γαλάζιο σορτσάκι
Εξαφάνιση 27χρονης στο Χαϊδάρι
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Συναγερμός στην αστυνομία για την εξαφάνιση της Ευαγγελίας Τσιάμη, 27 ετών από το Χαϊδάρι την Κυριακή (06.09.2026), όπως ενημερώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση του.

Για την εξαφάνιση το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι τα ίχνη της 27χρονης αγνοούνται από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής από την περιοχή του Χαϊδαρίου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Τσιάμη έχει ύψος 1.69 μ, βάρος 54 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και γαλάζιο σορτσάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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